Kdo zabil novináře Jána Kuciaka? Přiznání domnělého vraha nesedí

„Rodina si zaslouží vědět, co se stalo, jak se to stalo a kdo to udělal,“ prohlásil při posledním výslechu Miroslav Marček. Vysvětloval tak, proč dvojnásobnou vraždu bere na sebe, když policie až dosud za vraha považovala jeho bratrance.

Zdálo by se, že se v něm pohnulo svědomí, a proto přišel s doznáním. Jenže slovenští kriminalisté se bojí, že je to jen taktika, jak zmást vyšetřovatele tak, aby soud nakonec nemohl jednoznačně určit, kdo dvojici skutečně zastřelil, a musel oběma uložit mírnější tresty.

Marčeka se Szabóem před vraždou ve Velké Mači u Galanty loni v únoru natočily místní kamery. Na záznamu, který je pořízen šest dnů před činem, je vrah, který přichází v nezaměnitelné bundě k domu, aby si místo činu obhlédl.

Právě bunda je teď jedním z důkazů, který Marčekovo přiznání shazuje. Policie ji nalezla při domovní prohlídce v Kolárově, a právě proto, že ji kriminalisté nalezli v domě Tomáše Szabóa, se domnívají, že patří jemu. Až dosud to byl řadový důkaz, s komplikacemi ve výpovědích ji teď policie do detailu zkoumá.

Video, na kterém je vrah obhlížející Kuciakův dům, pustili policisté antropologovi. A nechala ho právě podle pohybů těla, chůze i jeho konstituce vypracovat posudek, který z dvojice je muž v bundě.

Závěr znalce: Tomáš Szabó, bývalý policista.

„Vzhledem k tomu, že záznam z kamery není ze dne vraždy, ale před ní, když si dvojice přijela místo obhlédnout, je to vlastně jen důkaz, na základě kterého lze něco dovozovat, ale nikoliv důkaz, že vrah v době vraždy měl na sobě onu bundu,“ říká zdroj MF DNES blízký vyšetřování.

I v dokumentu o uvalení vazby policie do detailu popisuje, že střelcem je Szabó a několikrát si vesnici prošel a dům obhlédl. Stejně tak popisují vyšetřovatelé den vraždy: bílý Peugeot 206 řídil Marček a vraha vysadil na okraji obce u hřiště přesně v 18.31 hodin. Vrah vešel do domu ve 20.21 hodin, oba zastřelil a za čtyři minuty i s cestou byl zpátky u auta u hřiště.

Policie časy zná do detailu díky monitoringu dvou tlačítkových mobilních telefonů, které vrazi výhradně používali pro komunikaci mezi sebou. Právě z toho velmi pravděpodobně usuzuje, kdo byl střelec a kdo řidič.

Policie proto Marčeka vzala přímo na místo vraždy do domu mladé dvojice v Brezové ulici ve Velké Mači na rekonstrukci, aby jeho tvrzení a doznání ověřila.

V domě kriminalistům ukazoval, jak mladou dvojici zastřelil, i to, kde se na zahradě dvě hodiny skrýval. Podle informací MF DNES vypověděl, že do domu nevešel, ale zaklepal na dveře, a když mu otevřel Ján Kuciak, zastřelil jej.

Policistům tvrdí, že pálil hned ve dveřích, tedy ve vstupní místnosti, která slouží jako veranda a z níž pak vede několik schodů do kuchyně. Právě tady vrah zabil Kuciakovu snoubenku Martinu Kušnírovou.

Hrob zavražděného slovenského novináře Jana Kuciaka na hřbitově ve Štiavniku (Slovensko, 20. února 2019).

Jedna rána do srdce. A druhá?

Jenže tato tvrzení nesedí. Tělo Jána Kuciaka nalezla policie na schodech, které vedou z přízemí do sklepa a jsou od vchodu několik metrů. „Musel by se nějak skácet a spadnout po schodech dolů, což se nám zdá nepříliš reálné. Až dosud jsme se domnívali, že vrah vešel do domu a Janka zastihl právě na schodech, když šel ze sklepa, a zastřelil ho z bezprostřední blízkosti dvěma ranami do hrudi,“ říká matka zavražděné dívky Zlatica Kušnírová.

Podle pitvy byl Ján Kuciak zavražděn dvěma ranami do srdce. Marček ale opět kriminalistům tvrdil, že mladého novináře střelil jednou ranou do srdce a druhou pak mířil na hlavu. „K jeho výpovědi se musejí vyjádřit znalci,“ říká neurčitě právník rodiny Kuciakových Daniel Lipšic.

Rozpor je i v tom, proč zemřela snoubenka Martina Kušnírová. Marček ve výsleších kriminalistům tvrdí, že dívku zabít nechtěl, předpokládal totiž, že nebude doma. Archeoložka Martina Kušnírová měla být skutečně na výzkumu na východě Slovenska, ale kvůli zimě byl zrušen a ona se vrátila domů.

Marček v jedné ze svých výpovědí tvrdil, že ji zastřelil proto, že když mu Kuciak otevřel dveře, „stála za ním“.

Její tělo však policie nalezla ležet v kuchyni a dosud pracovala s verzí, že se jí vrah zbavil jako nepohodlného svědka. Konkrétně – že po zastřelení Kuciaka v suterénu domu vyběhl po schodech do přízemí a odsud do kuchyně, kde dívku nalezl.

To, že Martina Kušnírová byla ve špatnou dobu na špatném místě, naznačuje policie i v protokolech, když popisuje, jak smrt ženy naštvala objednavatelku vraždy Alenu Zsuzsovou, když se o ní dozvěděla. „Ohledně zavraždění ženy byla (Zsuzsová) rozhněvaná,“ napsali policisté do protokolu, který má MF DNES k dispozici.

Taktika k soudu

„Bude nyní nutné všechny nejasnosti objasnit, aby nebylo pochyb, kdo z dvojice je střelec a kdo řidič. Policie proto nechá vypracovat další znalecké posudky,“ říká zdroj blízký vyšetřování.

Policisté se obávají, že Marčekova taktika je prostá – zamotat vyšetřování tak, aby u soudu následně nebylo možné prokázat, kdo z dvojice střílel. Tím, že by nebylo jednoznačné, kdo je vrahem, by si oba snížili trest – zatímco za vraždu bez přiznání hrozí 25 let až doživotí, takto by mohli dostat kupříkladu dvacet let s možností propuštění po třech čtvrtinách trestu.

V souvislosti s vraždou policie obvinila i další lidi – Alenu Zsuzsovou, která měla smrt novináře objednat u podnikatele Zoltána Andruskóa. Následně policie obvinila i kontroverzního podnikatele Mariána Kočnera, který si vraždu měl objednat. Kuciak právě o Kočnerovi a jeho pochybném byznysu často psal, před vraždou mu Kočner zároveň vyhrožoval.

Marček a Szabó jsou bratranci, oba mají zkušenosti z ozbrojených sborů. Společně pak pracovali na nákladních lodích v Africe, které s pistolemi v rukou chránili před útoky pirátů.

Ještě jedna smrt a protesty

Oba muže slovenská policie zároveň obvinila z tři roky staré vraždy. V Kolárovu měli zastřelit místního podnikatele v autodopravě Petera Molnára. Za každou z vražd hrozí oběma doživotí.



Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové vyvolala v zemi největší demonstrace od pádu komunismu v roce 1989 a zároveň politickou krizi. V reakci na protesty rezignoval premiér Robert Fico nebo ministr vnitra Robert Kaliňák či prezident policejního sboru Tibor Gašpar.