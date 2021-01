Bála jsem se, natahovala jsem to. Češka z pumpy promluvila o ukájení lupiče

Mladý srbský lupič Maxim se ve středu brzy ráno vydal na pumpu v bratislavské čtvrti Petržalka. Poté, co vybral peníze z kasy a zbil prodavače, vtrhl ještě do kanceláře a chtěl další hotovost z trezoru.



Jednomu ze zaměstnanců se však podařilo utéct zadním vchodem a venku narazil na kouřící Soňu, která si právě s někým povídala. Přepadli nás, zavolejte policii, křičel.

O pár chvil později si Češka všimla zakrváceného muže, uvádí TV JOJ. Maxim si údajně myslel, že potkal další pracovnici pumpy. V naději, že se mu podaří přijít k ukrytým penězům, proto Soňu několikrát udeřil do hlavy a za bundu ji vtáhl dovnitř a žádal, aby mu otevřela trezor.

„Když se mi to nepodařilo, byl agresivní. Dal mi facku, bil mě. Uklidňovala jsem ho pohledem a taky jsem šaškovala, že mi ten trezor nejde otevřít,“ líčí hrdinka příběhu. Duchapřítomně nakonec použila to, co podle ní mělo šanci na muže zafungovat – ženské zbraně.



A myslí, že jí to zachránilo život. „Sundala jsem tričko a zkusila jsem tady to. Byl to pud sebezáchovy. Evidentně to pomohlo, protože se chytil. Sundal kalhoty a...,“ říká s tím, že jí nezbylo, než začít muže orálně uspokojovat. A čekat na pomoc.

Lupič byl podle ní zfetovaný a v deliriu. „Natahovala jsem to, samozřejmě jsem to natahovala. Hlavně jsem se bála, aby se neprobral z toho opojení,“ pokračuje. Za pár minut naštěstí pro Soňu dorazila policie, kterou přivítala slovy: „Vemte si ho, já už nemůžu.“

Ze strachu, jak Maxim zareaguje, ho ještě prý chytila za krk a dala mu ruce za záda. Pak ho předala mužům zákona. Ti už neúspěšného kriminálníka obvinili z trestného činu loupeže.