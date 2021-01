Češka v Bratislavě zdržela lupiče. Do příjezdu policie ho uspokojovala

ÚTEKU Z LÚPEŽNÉHO PREPADNUTIA ZABRÁNILO

POSKYTNUTIE SEXUÁLNYCH SLUŽIEB



➡️Dnes krátko po 0️⃣4️⃣.0️⃣0️⃣ h sme prijali na linke 1️⃣5️⃣8️⃣oznámenie o lúpežnom prepadnutí čerpacej stanice na Panónskej ceste. Hliadky Policajného zboru bezodkladne hodnovernosť oznámenia na mieste preverili a potvrdili.

➡️Podľa doterajších informácií do priestorov čerpacej stanice vošiel 2️⃣4️⃣-ročný muž, ktorý pod hrozbou použitia násilia dožadoval od zamestnanca vydanie finančnej hotovosti. Muž ...následne na zamestnanca aj zaútočil a napado ho údermi do tváre. Zamestnancovi sa podarilo po útoku z miesta utiecť, pričom útočníka v priestoroch čerpacej stanice zamkol. Po príchode hliadky PZ na mieste bolo zistené, že osoba ktorá čerpaciu stanicu prepadla sa nachádza v jej vnútorných priestoroch. Policajti v jednej z miestnosti spozorovali muža, ktorému poskytovala sexuálne služby mladá žena. Policajti chceli muža na mieste obmedziť na osobnej slobode, nakoľko však kládol aktívny odpor, boli voči nemu použité donucovacie prostriedky. Po ich použití bol eskortovaný na príslušné policajné oddelenie, kde s ním boli vykonané potrebné úkony. Zamestnanec čerpacej stanice, ktorý bol fyzicky napadnutý počas lúpežného prepadnutia bol prevezený k ošetreniu do jednej z nemocníc.

➡️Zo strany príslušného útvaru Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave V bolo v tejto súvislosti začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu lúpežného prepadnutia. Vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti voči zadržanému mužovi je predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.