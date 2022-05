Exhibicionista se v Bratislavě ukájel obuškem, hrozí mu tři roky vězení

ZVRÁTENÉ❗️ MUŽ ZA BIELEHO DŇA ONANOVAL NA ULICI

A SÚČASNE SA USPOKOJOVAL S OBUŠKOM‍♂️



➡️Až trojročný pobyt za mrežami hrozí v prípade preukázania viny pred súdom 38-ročnému Michalovi Č. z Bratislavy, ktorému vzniesol obvinenie z trestného činu výtržníctva poverený príslušník Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II.

➡️Obvinený muž v piatok (13.05.2022) krátko pred 13.30 h na Šíravskej ulici, na mieste verejnosti prístupnom, ležiac na chrbte so stiahnutými nohavicami onano...val, pričom do análneho otvoru si zasúval gumený obušok. Toto konanie vzbudilo pohoršenie u viacerých osôb a následne do pár minút od prijatia telefonického oznámenia bol muž hliadkou Policajného zboru obmedzený na osobnej slobode.

➡️Po vykonaní potrebných úkonov a vznesení obvinenia z trestného činu bol umiestnený v cele policajného zaistenia.