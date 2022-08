Zas ten náš věčný šlendrián. Ruští experti řeší záhadné exploze na Krymu

Jak se ukrajinské armádě povedlo zasáhnout cíle vzdálené bezmála dvě stě kilometrů od frontové linie, není zatím zcela zřejmé. Spekuluje se o použití sebevražedných dronů, upravených protilodních střel Neptun nebo akci diverzní skupiny operující hluboko v ruském týlu.

Za výsledek diverzní akce označilo středeční výbuchy v muničním skladu u obce Džankoj na severu Krymu i ruské ministerstvo obrany. List The New York Times s odvoláním na nejmenovaného ukrajinského činitele uvedl, že za výbuchy je odpovědná speciální jednotka operující za nepřátelskými liniemi.

Podle ruských vojenských analytiků, které na sociální síti Telegram sledují statisíce lidí, je to vlastně jedno – na vině je především věčný ruský šlendrián, který tažení na Ukrajině provází od samého počátku.

„Jako kdyby válka neprobíhala už šest měsíců. Nejdřív to byly týlové jednotky, které se pohybovaly nepřátelským územím jako na přehlídce, pak vlajková loď Černomořské flotily, a teď hořící sklady a elektrostanice,“ vypočítává komentátor portálu Readovka Dmitrij Dram.

„Evidentně existuje ‚nepolapitelná‘ nepřátelská skupina, jejíž práce je zřejmá. Ale nikdo není potrestán, nikdo nenese odpovědnost, slyšíme jen pořád ta samá slova. Zajímalo by mě, co by se muselo stát, aby se naši lidé probudili a převzali plnou odpovědnost za své činy v týlu i na frontě, bez ohledu na svou pozici!“

Podle Drama však „padání hlav“ odpovědných velitelů nelze očekávat, protože by to poškodilo obraz hladkého průběhu „speciální vojenské operace“, jak je na příkaz Kremlu označována válka na Ukrajině. A nepřítel zatím každý požár a každý výbuch slaví jako velké vítězství...

„Je to, jako kdybychom se posadili zadnicí na vidličku a teď si poposedávali z jednoho zubu na druhý – prostě tak, aby nás to aspoň chvíli nebolelo,“ rýsuje metaforu vojenský analytik portálu, který jinak rozhodně nelze považovat za opoziční médium.

Další komentátoři poukazují na fakt, že vojenské sklady na Krymu nebyly nijak utajené, hromady krabic s municí byly vyskládány podél trati, takže je někteří pasažéři natočili a záběry dali na internet. „Takto byl organizován i dočasný sklad výzbroje a munice u města Džankoj. V 6.15 dnešního rána z něj nezbylo vůbec nic. Stačila malá koptéra s granátem,“ soudí populární telegramový bloger Rybar.

„Můžete mi vypočítávat úspěchy šestiměsíční speciální vojenské operace jak chcete, ale dokud nedojde k totálnímu přeformátování myšlení našich vojáků (a ti, kteří to tam takto vyskládali, nejsou vojáci, ale mizerní vojáci), nemůže být o žádných skutečných úspěších řeč.“

„Komáří štípance ukrajinských ozbrojených sil nás budou dál bolet, dál budou slavit mediální úspěchy. Dokud nevznikne nová armáda a nové silové struktury, kterým to nebude jedno,“ dodává Rybar.

Příprava na protiofenzivu?

Středeční exploze vojenského skladu v Džankoji a útok na základnu u Simferopolu jsou zatím posledním z řady neobjasněných útoků na okupovaném poloostrově, který se i přes uzavření mezinárodního letiště stal letos cílem mnoha ruských turistů.

Na konci července na velitelství Černomořské flotily v Sevastopolu zaútočil dron, minulé úterý pak Rusové při útoku na leteckou základnu Saky přišli o devět bojových letounů. Mnozí turisté si pak ve spěchu sbalili kufry a po ucpaném Kerčském mostu se vydali domů.

Ukrajinští činitelé odpovědnost za exploze nepřiznali, nepokrytě však dávají najevo škodolibou radost z úspěšných zásahů na poloostrově, jehož hladká anexe před osmi lety zajistila Vladimiru Putinovi bezprecedentní popularitu a image velkého vůdce vracejícího Rusku postavení světové velmoci.

Podle západních odborníků údery na Krymu oslabují schopnost ruské armády odrazit dlouho anoncovanou ukrajinskou protiofenzivu u Chersonu. „Krym představuje jedinou cestu, kudy lze podporovat přeskupení jednotek v Chersonu a Záporoží. Jinak tyto jednotky neexistují,“ uvedl pro The New York Times ruský analytik Pavel Luzin.

S tím souhlasí i uznávaný americký odborník Michael Kofman. „Skoro to vypadá na systematickou kampaň, jejímž cílem je snížit ruské vojenské kapacity na Krymu a přerušit pozemní komunikace na Ruskem okupovaných regionech jižní Ukrajiny. Možná jde o přípravu na ukrajinskou ofenzivu,“ napsal na Twitteru.