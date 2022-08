Zajali ho a mučili, poté Rusové zneužili jeho sociální sítě k propagandě

Kurayanův profil, který nazýval „pohádkovou zahradou“, zdobily palmy, granátová jablka, bambus nebo avokáda, které vypěstoval u sebe doma nebo na malé farmě nedaleko Černého moře, popisuje CNN.

25. února, tedy den po ruské invazi, zveřejnil Kurayan na Instagramu selfie se zbraní a oznámil, že se dobrovolně přihlásil k Silám územní obrany Ukrajiny. Zanedlouho poté padl Cherson do rukou ruských vojsk a začátkem dubna ruští vojáci Kurayana zajali.

Krátce po zajetí se na jeho stránkách na Facebooku, Instagramu a na TikToku, kde mu nově vytvořili profil únosci, začaly objevovat příspěvky, které se zcela vymykaly charakteru muže, kterého rodina a přátelé znali jako hrdého vlastence, aktivistu a vášnivého zahrádkáře.

Obraz vlastence, který zradil zemi

Rusové ho nejprve zobrazovali jako vlastence a zveřejňovali jeho staré fotografie z dob, kdy dodával zásoby ukrajinským vojákům na Donbasu, kde se od roku 2014 snažili převzít moc proruští separatisté.

Poté se začala objevovat podivná videa, kde pohublý a bledý Kurayan prohlašuje, že shromáždění v Chersonu jsou zbytečná a že Síly územní obrany Ukrajiny byly rozpuštěny. V dalším videu odsoudil vládu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a vyzval krajany ke kapitulaci.

„Myslím, že další odpor je zbytečný,“ řekl podle CNN Kurayan ve videu, které zveřejnil na sociálních sítích a které odvysílala i ruská státní televize. V klipu stál spoutaný před skladem zbraní a přiznal, že byl součástí spiknutí, jehož cílem bylo zaútočit na ruské vojáky a osvobodit aktivisty, ale že se vzdal. Dodal, že navrhuje, aby všichni vojáci Sil územní obrany Ukrajiny odevzdali své zbraně.

V rozhovoru po propuštění Kurayan uvedl, že ho ruští vojáci buď mučili nebo na sociálních sítích sdíleli obrázky, na nichž byl zobrazen jako hrdina, který se stal zrádcem. „Začali používat fotografie ke své hře,“ řekl Kurayan a dodal, že mu únosci ukazovali, jak se zmocňují jeho účtů a posmívali se mu.

„Rusové mi nabídli, abych zradil Ukrajinu, abych spolupracoval. Nejdřív chtěli ukázat: ‚podívejte, tady je vlastenec, který pak zradil svou zemi‘,“ uvedl Kurayan. Dodal, že mu únosci řekli: „Jste v Chersonu velmi známá osoba, chceme z vás udělat starostu.“

Chtěli z něj udělat loutku, říká dcera

„Začali využívat sociální sítě mého otce. Viděli, že je aktivní na Facebooku. Zaregistrovali ho i na TikToku. Můj otec ani neví, co to TikTok je,“ řekla Kurayanova dcera Karyna, třiadvacetiletá novinářka, která po začátku války opustila Ukrajinu. „Chtěli z něj udělat loutku,“ dodala.

Karyna poskytla CNN videa a snímky obrazovky příspěvků, které zveřejňovali na profilu jejího otce únosci. Tyto příspěvky, které také zaslala ukrajinským úřadům, byly posléze odstraněny.

Kurayan, který byl po měsíci zajetí koncem dubna v rámci výměny zajatců propuštěn, je jedním z několika zajatých Ukrajinců, kteří byli tímto způsobem vtaženi do kremelské propagandy.

„Četl jsem, jak na tato videa reagovali moji přátelé. A komentovali je, protože hned věděli, že to jsou Rusové,“ řekl Igor Kurayan. „Pochopili, že to nejsem já,“ dodal.

Vojáci se snaží získat zařízení Ukrajinců

„Na začátku pracovala ruská propaganda na národní úrovni. Nyní jsou snahy lokalizované, snaží se přesvědčit místní obyvatele, zejména v okupovaných oblastech, že je Ukrajina opustila,“ řekl Mykola Balaban, zástupce vedoucího Centra strategické komunikace a informační bezpečnosti spadajícího pod ukrajinské ministerstvo kultury a informační politiky.

Podle Balabana, který sleduje propagandu už delší dobu, používají autority stejný obsah i uvnitř Ruska, aby ukázaly: „Podívejte se, tento Ukrajinec byl aktivista, proukrajinský, ale teď už to chápe, my mu ukazujeme, jaká je skutečnost a on je nyní proruský a chápe, za co bojujeme.“

Ruská armáda se podle Jevhena Fedčenka, spoluzakladatele ukrajinské organizace StopFake, která se zabývá fact-checkingem, snaží získat kontrolu nad elektronikou aktivistů, vlivných osobností nebo veřejných činitelů a kontrolovat jejich účty na sociálních sítích.

Mnoho lidí žijících na okupovaných územích podle CNN nevychází z domova s mobilními telefony. Kurayan u sebe při únosu telefon také neměl, ale po několika dnech mučení prý únoscům prozradil, kde ho ukryl.