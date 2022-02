KOMENTÁŘ: Jak funguje propaganda dovnitř aneb proč je zatím v Rusku klid

Média v tyto dny, naprosto logicky, vydávají zprávy o tom, jak probíhají boje mezi invazní armádou Ruska a obránci Ukrajiny. Zprávy z bojiště, často protichůdné, mluví o bojích v ulicích Kyjeva, o zničené ruské technice, objevují se i hrdinské příběhy. Po internetu létají „zaručené“ informace o tom, co se vlastně na frontě děje. Zatímco v Evropě panuje informační chaos, v Rusku má stát vše pevně pod kontrolou. Média mohou ve svých zprávách čerpat pouze z informací ministerstva obrany, jinak budou čelit postihu za šíření „vědomě lživé informace“. Realita zobrazovaná uvnitř země je tak radikálně odlišná od toho, co vidíme my.

Válka je v mediálním prostoru popisována jako omezená operace, při které běžní ukrajinští občané ruskou armádu vítají, zatímco se protivníci vzdávají po tisících.