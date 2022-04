Propagandu vede i Ukrajina, říká expertka. Západ by měl v Rusku šířit pravdu

I Ukrajina vede svou formu propagandy, přesto nešíří lži jako Rusko, říká expertka na dezinformace v ukrajinsko-ruském prostoru Roksolana Dryndak. Dnešní Rusko je podle ní neoddělitelně spjato s osobou Vladimira Putina. „Pro Rusko co je ukrajinské, to je nacionalistické, a tudíž protiruské, proto je to nutné zničit,“ vysvětluje expertka.