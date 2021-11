Lockdown rozděluje Rakousko. Je to přehnané, říkají už i někteří očkovaní

„Myslím si, že to je trochu přehnané,“ řekl listu Kronen Zeitung o opatřeních jeden cestující ve vídeňské hromadné dopravě. Jiný si stěžuje na „nestoudnost“ pravidla 2G (očkování či prodělaný covid).

Od neděle platí pro neočkované nová pravidla. Nemohou do restaurací, na sportovní akce nebo do kadeřnictví. Ven mohou jen do práce, nakoupit si zboží každodenní potřeby, do zdravotnických zařízení a na zdravotní procházku. Omezení se týká přibližně dvou milionů lidí. „Většinu nesmí držet jako rukojmí menšina, tedy neočkovaní,“ prohlásil kancléř Alexander Schallenberg.

Někteří očkovaní jsou za opatření rádi. „Byl jsem se dvakrát naočkovat. Pokud ostatní nejdou, musí najít jiné způsoby, jak nás ochránit a zůstat doma,“ uvedl úředník Franz. „Přimlouvám se za vše, co přiměje lidi k očkování,“ řekla mladá žena z Vídně.

Část očkovaných se nicméně zastává těch, co si nenechali vakcínu aplikovat. „Není to správné, všechny uzamknout jen proto, že nejsou očkováni. Myslím si to, i když jsem sama naočkovaná. Měli byste mít právo si vybrat,“ říká dvaadvacetiletá učitelka mateřské školky Stephanie Rieger. Zámečník Melvin si myslí, že nová pravidlo jen „rozděluje společnost“.

Podle listu The Standart někteří hosté v západní Rakousku, což je region, kde je klíčová zimní turistika, vyjádřili solidaritu s neočkovanými tím, že přesunuli stoly štamgastů do kluboven. Místní provozovatelé se bojí, že neočkovaní turisté se raději přesunou do Švýcarska.

Ve Vídni se restauratéři obávají, že nová omezení prakticky odradí i naočkované, aby chodili do jejich podniků. „Pokud jeden člen rodiny není očkován, nikdo jiný také nechodí jíst,“ uvedl provozovatel Petr Dobčák.

Menší podnikatelé se děsí, že budou na opatřeních na rozdíl od svých větších konkurentů biti. Neočkovaní si mohou nakoupit z bohaté nabídky nepotravinářského zboží v supermarketech, kam mohou bez problémů zajít. Pokud by ale chtěli jít do specializované prodejny, musí se prokázat dokladem 2G. Pokud zaměstnanec prodejny jejich potvrzení neprověří, hrozí mu pokuta.



Odborář Martin Müller žádá vládu, aby zaměstnanci nemuseli kontrolovat zákazníky. „Nemůžeme být zdravotní policií,“ říká. Ministr financí Gernot Blümel přislíbil pomoc podnikům, které opatření poškodí.

Nemáme dost lidí, stěžuje si policie

Rakouský ministr vnitra Karl Nehammer varoval Rakušany, že policie je může zadržet a požadovat po nich potvrzení o očkování „kdykoliv“. „Každý občan musí počítat s tím, že bude kontrolován,“ řekl.

Pokuty za to, když lidé odmítnou spolupracovat a dokládat potvrzení jsou vysoké a jdou až na 1450 eur (36 569 korun). Lidem, kteří poruší 2-G a 3-G (očkování, test či prodělaný covid) na pracovišti, pak hrozí pokuta 500 až 3 600 eur (12 600 až 90 792 korun), provozovatelům nelegálních hromadných akcí 30 tisíc eur (756 600 korun).

Na dodržování opatření má dohlížet asi 32 tisíc policistů v „těsně provázané sítí kontrol“. Policejní odbory ale pochybují, zda mají dostatek uniformovaných příslušníků k provedení ambiciózních hlídacích plánů vlády. „Můžeme provádět jen náhodné kontroly, ale nepřetržité a důkladné kontroly jsou nemožné,“ podotkl šéf policejního odborového svazu ve Štýrsku Eduard Tschernko, který si postěžoval, že svaz se o plánovaných opatřeních dozvěděl až z médií v neděli večer.

Není též jisté, jak policisté ověří, že jedinec je na cestě do práce, což je povoleno, nebo si jde nakoupit zboží, které není nezbytné.



Ve vládě nyní probíhá vášnivá diskuze, zda zavést další omezení i pro očkované. Ministr zdravotnictví Wolfgang Mückstein by rád zakázal celonárodní noční vycházení po 22. hodině. Kancléř se ale staví proti takovému návrhu.



V Rakousku epidemie v posledních dnech výrazně sílí, země zaznamenává nové rekordy v denních počtech nově nakažených. V sobotu úřady registrovaly dosud nejvyšší přírůstek 13 152 infikovaných. V neděli ohlásily 11 552 pozitivních testů za uplynulých 24 hodin, což je nejvyšší nedělní hodnota od začátku pandemie. Dalších 17 lidí v souvislosti s covidem-19 zemřelo.



Podle národních statistik je v současnosti naočkováno okolo 65 procent rakouské populace a ze západoevropských zemí (kromě Lichtenštejnska) má nejmenší míru proočkovanosti, uvádí agentura Reuters s odkazem na údaje Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí.