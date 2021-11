Zpoplatnění testů snížilo frekvenci antigenních, přibývá těch nařízených

Možnost nechat se bezplatně otestovat mají i nadále děti a mladí do 18 let, lidé naočkovaní nebo se zahájenou vakcinací a také ti, kteří se nemohou nechat očkovat ze zdravotních důvodů.

Pokračuje také úhrada testů, na které pošle pacienta lékař nebo hygiena. Z veřejného zdravotního pojištění zůstává hrazeno i testování v sociálních službách.

Zmíněná opatření se promítla nejen na počtech provedených testů, ale také na poměru PCR a antigenních testů na koronavirus. Po 1. listopadu, kdy se testy přestaly proplácet, závratně klesl hlavně počet provedených antigenních testů.

Zatímco v pátek 29. října bylo antigenním způsobem otestováno 86 527 lidí, o týden později to bylo o 21 tisíc osob méně. Podobně tomu bylo i další pátek 12. listopadu. Páteční hodnoty bývají nejvyšší z celého týdne, jelikož se množství lidí nechává testovat před víkendem.

Naopak nárůst zaznamenal počet PCR testů, který roste konstantně spolu se sílící pandemií. V pátek 12. listopadu bylo provedeno rekordních 72 tisíc PCR testů, což je dokonce nejvyšší denní hodnota za celou dobu trvání epidemie covidu.

„Hlavně vzrostl zájem o očkování tím, že jsme rozhodli, že už nebudeme platit testy pro lidi,“ komentoval nárůst zájmu o PCR testy premiér v demisi Andrej Babiš. „Má to dobrý efekt a samozřejmě nechceme přistupovat k totálnímu lockdownu neočkovaných, jak to zavedlo Rakousko od půlnoci,“ dodal.

„Tady jde o to, abychom ochránili hlavně ty starší, seniory, ale i ostatní. Bohužel i mladší končí v nemocnici,“ dále uvedl Andrej Babiš. „Když jsou povodně nebo tornádo, tak všichni vidíme tu katastrofu, ale tady je potřeba na to upozorňovat, protože je stále plno lidí, kteří tomu nevěří a je to strašná chyba a covid skutečně zabíjí,“ apeloval.

Testy nařízené lékaři a hygienami

Nejvíce je změna v testování viditelná na stoupání počtu diagnostických testů. Jedná se o testy prováděné na základě diagnostiky lékařem či jiným odborníkem pacientům s příznaky covidu. Jejich podíl na celkovém počtu testů přibližně od půlky října strmě stoupá. V pátek 4. října bylo diagnosticky otestováno pouze 4,5 tisíce osob, avšak o měsíc později se toto číslo vyšplhalo na více jak čtyřnásobek.

Roste také počet testů provedených na doporučení hygieny, ty se nejčastěji týkají lidí, kteří byli v kontaktu s nakaženým. Páteční počty těchto testů se již od léta pohybovaly kolem 30 tisíc, v pátek 12. listopadu však po delší době vyšplhaly nad 40 tisíc.

Tento trend je daný hlavně tím, že diagnostické testy a testy doporučené hygienou hradí automaticky pojišťovna a ani neočkovaní lidé si je tak nemusí platit.

Testy, na které lidé chodí z preventivních důvodů, zaznamenaly největší pokles. Důvodem je právě zrušení jejich proplácení, ale také zkrácení doby jejich platnosti na pouhých 24 hodin a zrychlení tempa vakcinace. Očkovaní lidé se totiž podle aktuálních nařízení testovat nemusí.

Každá osoba, která splňuje požadavky ministerstva zdravotnictví na proplácení testů na covid, má nárok na jeden antigenní test každých 7 dní. Tedy otestovat se mohou lidé nechat opět osmý den od posledního testu.

U PCR testů nezáleží na tom, kdy budou provedené, pokud je dodržen počet dvou testů v kalendářním měsíci. Jediné omezení je, že výkon PCR testu lze na jedno rodné číslo vykázat jen jednou denně.

V jednom měsíci přitom může jeden člověk využít jak antigenních tak i PCR testů. Platnost antigenního testu je aktuálně 24 hodin, zatímco PCR testem se lidé mohou prokazovat až 72 hodin. Maximální cena testů je stanovená na 814 korun za PCR test a 201 korun za antigenní test.

V pondělí 15. listopadu vláda také projedná případné zrušení samotestů a uznávání antigenních testů pouze v případě, že by nebylo možné dosáhnout dostupnosti PCR testování. Samotesty přitom v uplynulých týdnech často využívali neočkovaní z důvodu lepší cenové dostupnosti.