Volby v USA jsou terčem hackerů z Číny, Ruska i Íránu, varuje Microsoft

Skupiny i jednotliví lidé zapojení do nadcházejících prezidentských voleb ve Spojených státech jsou v posledních týdnech terčem hackerských útoků řízených z Číny, Ruska i Íránu. Uvádí to nové prohlášení softwarového gigantu Microsoft, který údajně zaznamenává zvýšené úsilí zahraničních skupin s cílem zasáhnout do listopadových voleb.