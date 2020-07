Čína a Rusko mohou ovlivnit prezidentské volby, varuje americká agentura

11:51 , aktualizováno 11:51

Šéf amerického Národního střediska pro kontrašpionáž a bezpečnost William Evanina v pátek vydal varování před vměšováním do nadcházejících prezidentských voleb. Lidé by si podle něj měli dávat pozor hlavně na informace ze sociálních sítí. Důležité je i ověřovat zdroje. O ovlivnění voleb by se mohly pokusit Čína, Rusko či Írán, varoval Evanina. Jeho prohlášení se ale setkalo i s kritikou.