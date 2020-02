Rusové chtějí pomoci Trumpovi ke znovuzvolení, tvrdí americká média

11:14 , aktualizováno 11:39

Rusové se chystají zasáhnout do letošních prezidentských voleb v USA. Plánují se zasadit o znovuzvolení Donalda Trumpa. S odvoláním na své zdroje ze Sněmovny reprezentantů to tvrdí The New York Times, The Washington Post či stanice CNN. O zasahování do voleb se měli dozvědět členové výboru pro zpravodajské složky. Kreml jakékoliv zásahy odmítá.