Pro Trumpa po 300 letech uklidili Tádžmahal, řeku napumpovali vodou navíc

„Amerika miluje Indii. Amerika respektuje Indii. Amerika bude vždy věrným a loajálním přítelem indických občanů,“ řekl Trump s tím, že jeho země usiluje o posílení vztahů s asijskou velmocí. „Indie bude vždy zaujímat speciální místo v našich srdcích,“ dodal americký prezident.

Ještě před odjezdem na svou vůbec první návštěvu této země v této roli Trump podle listu The Washington Post poznamenal, že to bude „velmi vzrušující“ výlet a pro Indii „největší událost“, jakou tam kdy měli. A svým způsobem měl pravdu.

Indická vláda si totiž dala velmi záležet na tom, aby se tam VIP návštěvě z USA líbilo. V paláci Tádžmahal speciálním jílem vyčistili kopie tamních hrobek, které pak opláchli destilovanou vodou. Zvláštní péče se hrobkám dostalo poprvé po tři sta letech, píše německá stanice Deutsche Welle (DW).

Opravdové hrobky císaře Šáhdžahán a jeho ženy Mumtáz Máhal se nacházejí pod replikami a je k nim špatný přístup. Vyčištění kopií však nebylo to jediné, co se v Indii narychlo změnilo. Do řeky Jamuna, která protéká hned za slavným pomníkem, nechali napumpovat 17 milionů litrů vody, aby působila impozantněji.

Zeď podél cesty z letiště zase nyní září čerstvě namalovanými výjevy, které odkazují na indickou kulturu. Další zeď zase vznikla, aby před americkou delegací skryla bídu chudých Indů žijících ve slumu, napsala DW. Podle vedení Ahmadábádu však radní projekt schválili dva měsíce před tím, než Trump svůj příjezd ohlásil a cílem nebylo zakrýt slum, jen opravit stávající zeď.

Trumpovu ochranku pak doplnila nečekaná posila. Server India Today uvedl, že se organizátoři návštěvy obávali opic, které na cestě k Tádžmahalu obvykle obtěžují turisty. A tak vyslali pětici větších opic, langurů, aby zastrašily případné vetřelce.

Módí Trumpa uvítal už na letišti. Doprovázeli ho tanečníci v tradičních oblecích, bubeníci a další hudebníci. Další desítky tisíc lidí lemovaly ulice, když kolona s americkou delegací projížděla ke kriketovému stadionu.

Po cestě z letiště se oba státníci ještě krátce zastavili v Sábarmatí, kde žil bojovník za indickou nezávislost Mahátmá Gándhí. V Ahmadábádu zůstalo mnoho ulic zavřených, stejně tak i obchody. Policisté na celou situaci dohlíželi i ze střech a balkonů.



Nejlepší přítel Módí

Na úvod své návštěvy Trump ocenil pokrok, kterého Indie dosáhla, a premiéra Náréndru Módího označil za svého opravdového přítele. Oba státníci na největším kriketovém stadionu na světě ve městě Ahmadábád před více než 100 tisíci diváky pronesli projev. Jejich slova provázel bouřlivý potlesk.



Indům nevadilo ani to, že Trump trochu bojoval s výslovností indických jmen. V projevu zmínil dva národní hráče kriketu Sačina Tendulkara a Virata Kohliho, před tím také citoval hinduistického filozofa Svámího Vivékánandu. Vyslovit jeho jméno však v polovině se smíchem vzdal, napsal server Business Insider.

Trumpova dvoudenní návštěva Indie se má soustředit na prohloubení vztahů mezi oběma zeměmi, uzavření zásadnějších dohod se však neočekává, poznamenala agentura AFP. „Ať žije Indie,“ zopakoval Módí několikrát hned na úvod svého vystoupení.

Amerického prezidenta pozdravil slovy „Namasté Trump“. Ten mu poděkoval za laskavost a vyzdvihl vítězství jeho strany v loňských parlamentních volbách. Ve své řeči pak Trump zmínil budoucí dodávku vojenského vybavení do Indie, mělo by jít o bezpilotní letouny, vrtulníky, ale i raketové systémy. Dodal, že se těší také na rozšíření spolupráce mezi oběma zeměmi v oblasti vesmíru.

Indie a USA se podle Trumpa rovněž nacházejí v raných stádiích vyjednávání „neuvěřitelné“ obchodní dohody. „Příběh indického národa je příběhem úžasného úspěchu,“ prohlásil. „Dnes bych chtěl říci všem Indům, na severu i na jihu...buďte hrdí na svou minulost a buďte rovněž jednotní kvůli ještě zářivější budoucnosti,“ poznamenal.

Indie a Spojené státy si vybudovaly velmi blízké politické i bezpečnostní vztahy a Trumpova návštěva by měla blízkost obou zemí potvrdit, poznamenala agentura Reuters. Dodala, že země mají některé společné zájmy, jedním z nich je například snaha čelit vzestupu Číny.

Trumpa doprovází jeho manželka Melanie, dcera Ivanka, zeť Jared Kushner a ministr obchodu Wilbur Ross.



Americký prezident bojoval s indickou výslovností: