Trumpův Air Force One letěl rovně nad Českem. Obloukem se však vyhnul Brnu

18:41 , aktualizováno 18:41

Americký prezident Donald Trump v noci z neděle na pondělí letěl na státní návštěvu do Indie. Jeho speciál Air Force One zavítal i do českého vzdušného prostoru. Když se letadlo přiblížilo k Brnu, piloti zahájili nezvyklý manévr a město obloukem obletěli. Důvodem měl být silný vítr.