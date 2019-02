Přátelství za peníze. Státníci pro saúdského prince poruší i protokol

Princova cesta po východní Asii zahrnuje Pákistán, Indii a Čínu. Tam by měl Muhammad bin Salmán, zkráceně přezdívaný MBS, dorazit ve čtvrtek. Po krátké pauze by pak podle francouzského deníku Le Figaro měl pokračovat ještě do Malajsie a Indonésie.

Všechny zúčastněné země si od cesty slibují povzbuzení své ekonomiky a s nejmocnějším Saúdem uzavírají jednu smlouvu za druhou.

Saúdové chtějí co nejvíce diverzifikovat své příjmy a podle některých pozorovatelů je obrat k Asii také výmluvným gestem, kterým MBS vzkazuje Západu, že jej nálepka největšího světového vyvrhele, obviněného z vraždy novináře Džamála Chášukdžího, ani sankce vůči Rijádu nemusí příliš trápit.

Do pákistánského Islamabádu MBS o víkendu dovezl sedm dohod za více než 20 miliard dolarů (454 miliard korun). Pro zemi, jejíž ekonomika upadá a kterou svírají obrovské dluhy, to bude výrazná pomoc.

Saúdské investice podle Al-Džazíry v Pákistánu půjdou například do výstavby ropné rafinerie a petrochemického komplexu ve městě Gwadar, ale i energetiky, sportu a dalších sektorů. „Věříme, že se Pákistán v nejbližší budoucnosti stane velmi důležitou zemí, a chceme být u toho,“ uvedl korunní princ na oficiální recepci.

Kontrakty podepsal s pákistánským premiérem Imranem Chánem, který začal sérii diplomatických zvláštností, jež princovu asijskou cestu provázejí. Muhammada bin Salmána totiž osobně odvezl z letecké základny Nur Chán, kde prince také přivítala čestná salva s jedenadvaceti ranami.

Cestu do premiérské rezidence, kde byl vážený host ubytován, odřídil s usměvavým korunním princem na sedadle spolujezdce. V rezidenci navíc mohl MBS bydlet i proto, že se Chán po svém nástupu do funkce rozhodl, že ji v rámci úspor nebude využívat. Saúdský korunní princ byl údajně první zahraniční host, který v ní složil hlavu.

Další pocta saúdského prince čekala hned vzápětí. Den po podpisu kontraktů z rukou pákistánského prezidenta Arifa Alviho převzal nejvyšší státní vyznamenání Nishan-e-Pakistan neboli Řád Pákistánu. V části Islamabádu kvůli státní návštěvě nefungoval mobilní signál, školy a úřady ve městě také zůstaly v pondělí zavřené.

Chán se pak u něj přimluvil také za tři tisíce pákistánských občanů, kteří nyní sedí v saúdských věznicích. Korunní princ mu vyhověl a nařídil „okamžité propuštění“ 2 107 z nich, píše Al-Džazíra.Ještě před princovým odletem do Indie Chán bin Salmána požádal, aby osobně pomohl zhruba 2,5 milionu Pákistánců, kteří v Saúdské Arábii pracují, se všemi „těžkostmi“, jež v zemi mohou zažívat.

„Pane premiére, považujte mě za pákistánského velvyslance v Saúdské Arábii. Nemůžeme Pákistánu říct ne. Zkusíme zařídit všechno, co budete potřebovat,“ pronesl následně MBS.

Indický premiér MBS přivítal na letišti s pugétem

Cestu bin Salmána také poznamenalo několik aktuálních diplomatických sporů ostatních světových hráčů. Pákistánská státní televize podle Al-Džazíry vypnula zvuk během společné tiskové konference obou zemí ve chvíli, kdy se jeden ze saúdských ministrů vyjadřoval k Íránu coby „největšímu světovému sponzorovi terorismu“.

Islamabád má totiž na rozdíl od Rijádu s Teheránem přátelské vztahy a ticho na televizních obrazovkách tak skončilo až ve chvíli, kdy ministr svou odpověď dokončil. Druhý zádrhel se pak vztahuje k nedávnému útoku na indické vojáky v neklidném Kašmíru, při kterém zemřelo čtyřicet lidí. Indie totiž obvinila svého pákistánského souseda, že má v útoku prsty a slíbila odplatu. Chán však veškerou účast své země na útoku rázně popřel a nabídl Indii pomoc s vyšetřováním.

Tu to ovšem příliš neuklidnilo a saúdskému korunnímu princi podle serveru The New Arab zabránila v tom, aby do Indie v úterý přiletěl rovnou z Pákistánu. MBS si tak musel zaletět zpět do Rijádu a odtamtud pokračovat do Nového Dillí. Indie mu nepříjemnost ovšem vynahradila hned na letišti, kde jej osobně přivítal indický premiér Narendra Modi.

Ten se s ním poté, co MBS sešel schůdky přistavené k letadlu, dlouze objímal a předal mu také bílý pugét. Podle agentury Reuters tím Modi porušil obvyklý diplomatický protokol a správně měl na letiště vyslat některého úředníka nebo níže postaveného člena své vlády. Mluvčí indického ministerstva zahraničí pak premiérův krok na Twitteru označil za „novou kapitolu vzájemných vztahů“.

Oba státníci totiž ve středu podepsali pět smluv o spolupráci v oblasti infrastruktury, investic, turismu či stavebnictví, píše Al-Džazíra s tím, že obě země také vytvoří společnou „radu strategického partnerství“. Korunní princ podle Reuters „očekává, že možnost investovat v Indii v příštích dvou letech přesáhne hodnotu 100 miliard dolarů (2,2 bilionu korun)“.