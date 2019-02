Brusel podezřívá Saúdy z praní špinavých peněz a financování terorismu

Evropská komise ve středu sdělila, že všechny státy na černé listině by měly čelit přísnějšímu dohledu v boji proti praní špinavých peněz. Evropské banky a další finanční instituce tak budou pečlivěji kontrolovat finanční operace se zákazníky či finančními domy v těchto státech ve snaze o co nejlepší identifikaci podezřelých finančních toků, uvedla agentura Bloomberg.

„Ustavili jsme nejpřísnější standardy pravidel proti praní špinavých peněz na světě. Je ale třeba zajistit, že do našeho finančního systému nenajdou cestu špinavé peníze z jiných zemí,“ upozornila ve čtvrtek novináře komisařka pro spravedlnost Věra Jourová. Evropa je podle ní otevřená pro podnikání, není ale „naivní“ a je odhodlaná svůj finanční systém bránit.

Na seznam byly kromě Saúdské Arábie zařazeny i následující země - Afghánistán, Americká Samoa, Americké Panenské ostrovy, Bahamské ostrovy, Botswana, Etiopie, Ghana, Guam, Írán, Irák, Jemen, KLDR, Libye, Nigérie, Pákistán, Panama, Puerto Rico, Samoa, Srí Lanky, Sýrie, Trinidad a Tobago a Tunisko. Komise zároveň navrhla vynětí Bosny, Gyuany, Laosu, Ugandy a Vanautu ze seznamu.

Černá listina bude podléhat nepřetržité kontrole a revizím, což znamená, že země mohou být zařazeny nebo vyřazeny v závislosti na aktuální situaci.



Litující hříšníci

Saúdský ministr financí Mohamed al-Jadaan médiím sdělil, že Rijád lituje toho, že se na listinu dostal a pracuje na zlepšení regulačních i legislativních rámců.

Panama to považuje za nespravedlnost. Velvyslanec Miguel Verzbolovskis ve svém prohlášení uvedl, že pokud to Komise schválí, tak to bude nespravedlivý trest za dosažený pokrok. „Včasné přijetí našeho národního demokratického zákona je konkrétním důkazem naší vůle spolupracovat a dodržovat mezinárodní normy,“ řekl Verzbolovskis.

Ministerstvo financí USA projevilo vážné obavy týkající se podstaty seznamu a chybného procesu, kterým seznam EU vznikal. Se zahrnutím čtyř území USA na černou listinu nesouhlasí.

Člen zvláštního výboru Evropského parlamentu pro finanční kriminalitu Sven Giegold popsal krok Komise jako skutečný pokrok. Podle něj však v seznamu stále chybí ti největší pachatelé. „Patří sem Rusko, Londýn a jeho offshore teritoria, stejně jako Ázerbájdžán,“ řekl Giegold. Členka Evropského parlamentu Eva Joly by seznam rozšířila o celou Británii a také o Kypr.

Agentura Reuters citovala zdroje EU, které uvádějí, že Londýn se postavil proti připsání Saúdské Arábie na černou listinu. Země je totiž hlavním dovozcem zboží a zbraní z EU. Navíc, několik špičkových britských bank obchoduje se Saúdskou Arábii ve velkém. Královská skotská banka je evropská banka s největším obratem v Saúdské Arábii. V roce 2015 činil podle dostupných údajů přibližně 150 milionů eur. HSBC je zase nejúspěšnější evropská banka v Rijádu.