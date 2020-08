ANALÝZA: USA tři měsíce před volbami. Ne Biden, ale Trump zatím poráží Trumpa

, aktualizováno

Až se ode dneška přesně za tři měsíce Američané probudí, měli by se dozvědět, jestli Trump vymetl s Bidenem, nebo Biden s Trumpem. Pokud vám experti budou tvrdit, že Biden už to má v kapse, možná to budou ti, kteří v únoru říkali, že v kapse už to má Trump. Faktem je, že Trumpova čísla jsou teď katastrofální.