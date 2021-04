Nový objev z Polska. Vědci identifikovali první známou mumii těhotné ženy

Mumie se do Varšavy dostala v 19. století a původně byla určena pro tamní univerzitu. Na základě rozboru hieroglyfů na sarkofágu vědci došli k závěru, že ve schránce je tělo kněze a městského písaře. Domnívali se, že žil v prvním století před naším letopočtem. V roce 2016 však vyšlo najevo, že nejde o mumii muže, protože kostra byla příliš drobná.



„To byl první signál, že nemáme co do činění s člověkem, o němž se zmiňoval nápis na sarkofágu,“ řekla archeoložka a antropoložka Marzena Ožarková-Szilkeová z Varšavské univerzity. Tušení se potvrdilo po dalších, podrobnějších analýzách: mumii chyběl penis. „Egypťané ten orgán mumifikovali. Zpravidla se dobře dochoval do naší doby,“ vysvětlila Ožarková-Szilkeová.

Díky 3D zobrazení jejího těla se ukázalo, že měla vlnité vlasy v délce na ramena. Když už vědci chtěli zveřejnit výsledky svého výzkumu, ještě jednou si prohlédli snímky mumie a všimli si nožičky v břiše zemřelé. Ukázalo se, že byla těhotná, na základě velikosti hlavičky plodu odvodili, že byla ve 26. až 28 týdnu. Věk ženy odhadují na 20 až 30 let.



„Neznámo proč nebyl plod z břicha zemřelé při mumifikaci vyňat, proto je ta mumie tak výjimečná,“ řekla Ožarková-Szilkeová a dodala, že není znám žádný podobný případ. „Znamená to, že naše mumie je doposud jediná s plodem v matčině děloze,“ řekl Wojciech Ejsmond z Institutu kultur Středomoří a Orientu Polské akademie věd.

Se svými kolegy se domnívá, že mumie je zřejmě o stovky let starší, než se původně předpokládalo. Usuzují tak na základě pečlivé techniky balzamování, která byla typická pro dřívější období.