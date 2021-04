Arsen jako tajemný materiál. Staří Egypťané ho uměli používat

„O zpracovávání kovů ve starém Egyptě toho zatím moc nevíme, egyptologický odborný svět se o tento výzkum teprve začíná zajímat. Mimo jiné proto, že až v posledních letech existují metody, které artefakty tolik neničí a k analýze je potřeba jen nepatrný vzorek,“ shodují se Martin Odler a Jiří Kmošek. Například zjistili, že egyptští metalurgové už v době stavitelů prvních pyramid uměli vyrábět slitiny, které vyhovovaly předmětům pro konkrétní použití, a také narazili na dosud neznámou obchodní cestu dávných Egypťanů.



Raději si nechci představovat, jak do tak vzácných, tisíce let starých předmětů, vrtáte kvůli odebrání vzorků. Co na to kurátoři sbírek?

Jiří Kmošek: Musím k tomu přistupovat s respektem a vědomím toho, co daný předmět snese. Přesto vždy, když odvrtávám starý, křehký a výjimečný předmět, o němž vím, že existuje jen jeden, mráz mi běhá po zádech. A pak mě znovu mrazí, když vyhodnocujeme data, která z malých kovových fragmentů vylézají, protože ukazují na něco, co jsme tušili, ale zatím pro to neměli žádný doklad.

Martin Odler: Moderní metody jsou jen prostředkem, snažíme se pochopit, co bylo cílem a úmyslem starověkých řemeslníků. Zkoumáme jejich technologie a prostřednictvím nich se snažíme porozumět jejich myšlení.