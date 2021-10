V 70. letech dobyl vesmír, teď polskému kosmonautovi hrozí vězení

Auta, které kličkovalo po okresní silnici, si podle médií všimli policisté v civilu, kteří shodou náhod jeli zrovna za generálovým automobilem. Uvědomili následně hlídku dopravní policie s tím, že řidič nemusí být střízlivý.



První a jediný Polák v historii, který letěl do vesmíru, generál Miroslaw Hermaszewski. (19. listopadu 2016)

„Okolo 13:30 policisté zadrželi osmdesátiletého řidiče volva. Muž byl pod vlivem alkoholu, měl 0,567 promile v dechu. Zadržen byl v obci Kielpieniec. Po vykonání úkonů byl řidič propuštěn domů, auto bylo předáno určené osobě,“ řekl policejní mluvčí Rafal Jeżak bez toho, aby uvedl totožnost řidiče.

Více než 0,5 promile alkoholu u řidiče už není přestupek, ale trestný čin, poznamenal list Gazeta Wyborcza s tím, že řidič musí počítat se zákazem řízení na přinejmenším tři roky. Policisté s generálem sepsali protokol a také mu odebrali mu řidičské oprávnění. Za jízdu pod vlivem alkoholu hrozí v Polsku až dva roky odnětí svobody.

Po Remkovi další kosmonaut ze socialistického bloku

Generál Hermaszewski začal létat v roce 1960, nejprve ve vratislavském aeroklubu, poté se stal vojenským pilotem. Létal mimo jiné na stíhačkách MiG-21. Ve vzduchu strávil dohromady 2 047 hodin a 47 minut při 3 473 startech a přistáních. Poslední let absolvoval 5. října 2005 na palubě stíhačky MiG-29UB.

Do vesmíru letěl jako první a dosud jediný Polák v roce 1978, spolu s Rusem Pjotrem Klimukem v rámci programu Interkosmos, a to hned po československém kosmonautovi Vladimíru Remkovi. Let trval osm dnů.



Hermaszewski jako dítě málem zahynul při vraždění Poláků ukrajinskými nacionalisty za druhé světové války na Volyni.

„Jedné noci bylo v naší vesnici povražděno 182 lidí, včetně 18 blízkých příbuzných. Můj děda zahynul po sedmi úderech bodákem do hlavy,“ vyprávěl svého času v televizi Hermaszewski o řádění Ukrajinské povstalecké armády (UPA).