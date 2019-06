Pašerák nacpal pěnkavy do natáček na vlasy. Převážel je z Guyany do USA

17:12 , aktualizováno 17:12

Náhodná kontrola příručního zavazadla odhalila na letišti Johna Fitzgeralda Kennedyho 34 pěnkav schovaných uvnitř plastových natáček na vlasy. Každého z ptáků plánoval prodat za téměř 70 tisíc korun. Používají se totiž v pěveckých soutěžích, na kterých návštěvníci sází na nejlepšího pěvce.

Na mezinárodním letišti JFK v New Yorku zadrželi muže, který z Guyany pašoval v zavazadle 34 vzácných ptáků. | foto: Customs and Border Protection New York