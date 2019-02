Krutá metoda pašování, sáčky s heroinem veterinář voperoval do štěňat

Na šest let poslal ve čtvrtek soud v New Yorku do vězení kolumbijského veterináře, který se pokusil do Spojených států propašovat heroin v tělech štěňat. Informovala o tom agentura AP. Po osmatřicetiletém Andrésovi Lópezovi Elorezovi pátrala americká policie už od roku 2005. V roce 2015 jej zadrželi policisté ve Španělsku, které jej loni v květnu vydalo do USA.