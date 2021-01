Čech v Německu podle policie házel větve na silnici, hrozí mu až 15 let

18:29

Až patnáct let za mřížemi hrozí v Německu Čechovi, který podle vyšetřovatelů dával několik let na silnici větve, čímž ohrožoval řidiče. Obžalobu už prokuratura podala u soudu v saském Zhořelci (Görlitz). V úterý to napsal deník Sächsische Zeitung. Muž vinu popírá.