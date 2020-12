Důchodce terorista se vrací na svobodu, odseděl si dvě třetiny trestu

Jednání o podmíněném propuštění Jaromíra Baldy bylo neveřejné. Nymburský soud už téměř dva měsíce brání veřejnosti i novinářům v tom, aby se probíhajících jednání účastnili. Mají zákaz vstupu do budovy. Předseda soudu Jiří Rajm to zdůvodňuje vyhlášeným nouzovým stavem.



„Stále platí opatření předsedy soudu o vyloučení veřejnosti z jednání, tedy Vaše přítomnost u jednání (...) možná není,“ sdělil iDNES.cz Rajm.

Zasedání bylo naplánováno na dvacet minut. Senát soudce Václava Krejčíka následně žádosti odsouzeného Baldy vyhověl.

„Dopadlo to dobře. Pan Balda půjde domů. Státní zástupce se vzdal práva opravného prostředku, takže by to již mělo být v právní moci,“ sdělil poté před budovou soudu štábu iDNES.tv obhájce Aleš Tolnay.

Senior byl za mřížemi od února 2018, kdy po zadržení skončil ve vazbě. Ze čtyřletého trestu si odpykal přes dvě třetiny, zhruba tisíc dnů.

„Zvládal to poměrně dobře. Zapojil se do každodenní činnosti. Vzhledem k věku měl určitá omezení. Myslím si, že díky jeho naturelu tu dobu prožil relativně v klidu. Dostal tři pochvaly. I to pomohlo,“ doplnil obhájce.

Penzista motorovou pilou skácel 1. června a 28. července 2017 dva stromy na tratě na Mladoboleslavsku. Jen shodou šťastných okolností podle expertů na železniční dopravu nedošlo k vykolejení či převrácení vlaku. Na místě pak pachatel nechal několik letáků předstírajících útok islámských teroristů.

„Nechtěl jsem dělat teror, nedomyslel jsem následky. Rozhodně jsem nechtěl nikoho zabít,“ sdělil důchodce při výslechu. Obžalovaný své jednání vysvětloval obavami z přistěhovalců.

Krajský soud přehrál v lednu 2019 v jednací síni Baldův telefonát s okresní koordinátorkou Strany přímé demokracie (SPD) z Mladé Boleslavi. Telefonát dokládal, jak radikální názory měl senior v době, kdy se trestné činnosti dopouštěl.



8. ledna 2019

Krajský soud v Praze potrestal Baldu za teroristický útok na železnici a za vyhrožování teroristickým činem čtyřletým vězením. Podle pravomocného rozsudku má muž podstoupit ambulantní psychiatrickou ochrannou léčbu, měl také uhradit škodu ve výši 300 tisíc korun.

„Slíbil velmi emotivně, že se to už nebude opakovat. Je to z jeho postoje znát. Řekl bych, že došel k určitému názorovému přerodu. Pochopil, co jej do výkonu trestu dovedlo. Myslím si, že v tuto chvíli je to úplně jiný člověk,“ uzavřel obhájce.