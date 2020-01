Muž českého původu zabil na Havaji dva policisty, zavinil požár sedmi domů

Místní média muže označují jako šedesátníka Jaroslava „Jerryho“ Hanela. Sousedé ho měli za podivína, ze kterého šel strach, a za psychicky narušeného člověka. Muž, kterého policie znala kvůli problematickému chování a neshodám se sousedy, opakovaně čelil žalobám.

Majitelka domu Lois Cainová ve čtvrti Diamond Head nedávno podala u soudu žádost jeho o vystěhování. V neděli očividně spor vyvrcholil. Hanel bytnou bodl do nohy, žena je nyní ve vážném stavu.

Dva policisty, kteří na místě zasahovali, Hanel zastřelil. Podle deníku The New York Times to byli první dva strážci zákona od roku 2012, kteří v Honolulu zemřeli ve službě. Policie po činu uvedla, že útočník neměl povolení držet zbraň.

Muž se následně podle televize KITV zabarikádoval v domě, který poté zachvátil požár. Podle televize útok s požárem souvisí. Oheň se rychle rozšířil, protože hasiči kvůli obavám z další střelby nemohli hasit. Podle agentury AP bylo zničeno sedm domů.

Šéfka policie v Honolulu Susan Ballardová konstatovala, že hledání případných těl a sběr důkazů na místě tragédie potrvá několik dní. Podle NYT se kromě Hanela pohřešovaly ještě dvě ženy, které byly v domě, když začalo hořet. Není jasné, v jakém vztahu k podezřelému byly.

Právník Jonathan Burge, který ho od roku 2015 ve sporech zastupoval, Hanela popsal jako svéráznou osobnost s problémy. Muž podle něj v domě neplatil nájem, ale pracoval tam jako údržbář výměnou za bydlení.

Dodal, že o jeho násilnických sklonech nevěděl, mohlo je však podle něj rozpoutat to, že Hanel věřil tomu, že ho sleduje a odposlouchává vláda.



Soudy, kde Hanel využíval českého tlumočníka, muži v minulosti uložily několik zákazů přibližovat se k lidem, se kterými měl spory. V nejbližších dnech ho čekalo slyšení kvůli zneužívání krizové záchranářské linky.