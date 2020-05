Výhrůžky za heroinovou Terezu či ministrant s hrncem. Terorismus po Česku

1 Chtěl se nechat zabít

V únoru 2016 zadržela turecká policie na letišti v Istanbulu Jana Silovského. Měl u sebe letenku do města Gaziantep u syrských hranic, odkud chtěl odjet do syrského Džarábulusu a tam se připojit k bojovníkům Islámského státu (IS). Tureckým policistům se muž přiznal, ti ho poslali zpět do Česka.

Silovský se nejdříve doznal i českým vyšetřovatelům. Prý počítal s tím, že půjde do války, bude bojovat za ideologii IS a zabíjet lidi. Silovský, který má psychické problémy, později u soudu řekl, že do Sýrie nejel zabíjet, ale nechat se tam zabít.

Krajský soud v Plzni mu v únoru 2017 za podporu a propagaci terorismu ve stadiu pokusu uložil tři a čtvrt roku nepodmíněně a ochranné ambulantní léčení. Odvolací Vrchní soud v Praze trest zpřísnil na šest let, rozsudek v listopadu 2017 potvrdil Nejvyšší soud. V roce 2019 soud zamítl žádost o podmíněné propuštění z výkonu trestu.

2 Bylo nás pět

V září 2017 soud osvobodil pětici anarchistů, kteří čelili obžalobě z přípravy teroristického útoku na vlak. Podle obžaloby zakopali dvě zápalné směsi složené z benzinu, polystyrenu a rostlinného oleje v dubnu 2015 poblíž chuchelského železničního mostu, kde se měl útok odehrát.

Pražský městský soud je zprostil obžaloby. Zproštění později pravomocně potvrdil pražský vrchní soud, když zamítl odvolání obžaloby. Jednání, které obžaloba vyhodnotila jako přípravu teroristického útoku, nebylo podle soudu trestným činem.

3 Bojoval za heroinovou Terezu

V říjnu 2018 byl Bulhar Nikolaj Simeonov Ivanov odsouzen na 40 měsíců ve vězení za to, že vyhrožoval teroristickými útoky Pákistánu. Trest včetně osmiletého vyhoštění z Česka mu pravomocně potvrdil pražský vrchní soud.

Mladý muž se výhrůžkou domáhal toho, aby Pákistán propustil Češku Terezu Hlůškovou zadrženou kvůli pašování heroinu. Tu pákistánský soud poslal na osm let a osm měsíců do vězení, Hlůšková se odvolala.

4 Atentátník od autobusů

V lednu 2019 se pražský městský soud začal zabývat případem Dominika Kobulnického, obžalovaného z přípravy teroristického útoku v ČR a ze „založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka.“

Dominik Kobulnický

Před třemi lety chtěl na autobusovém nádraží v Prešově nechat vybuchnout tlakový hrnec naplněný kovovými částicemi. Později ale podle svých slov názory získané z videí IS přehodnotil, seznámil se blíže s islámskou vírou. Obžalobu z přípravy útoku v Praze, za kterou mu hrozil až patnáctiletý trest vězení, odmítl.

Kriminalisté v roce 2017 nalezli v jeho pražském bytě chemikálie a návodná videa. Loni v listopadu pražský městský soud Kobulnického potrestal za obecné ohrožení 6,5 roku vězení. Na neurčito ho také vyhostil z Česka. Kobulnický i státní zástupce se odvolali.

5 Kácel na koleje

Loni v lednu poslal soud do vězení na čtyři roky seniora Jaromíra Baldu, který čelil obžalobě z teroristického útoku a vyhrožování teroristickým trestným činem. Muž v roce 2017 pokácel dva stromy na železniční tratě a způsobil nehody vlaků, šířil také výhrůžné letáky, jimiž chtěl mimo jiné vzbudit zdání, že za tímto skutkem stáli džihádisté. Balda se ke skutkům přiznal, tvrdil ale, že nechtěl nikomu ublížit. Verdikt, jehož součástí je ambulantní psychiatrické léčení, potvrdil pražský vrchní soud a naposledy loni v prosinci Nejvyšší soud.

6 Bojovníci od Donbasu

Začátkem července 2019 obvinili vyšetřovatelé z terorismu čtyřicetiletého muže z Běloruska, který se podle nich přidal k bojům na straně separatistů na východě Ukrajiny. Muž, který dlouhodobě žije v ČR, je nyní ve vězení za těžké ublížení na zdraví. Podle Deníku N se muž na východ Ukrajiny, kde se přidal na stranu separatistů ze samozvané Doněcké lidové republiky, vydal mezi roky 2014 a 2016 několikrát. Mezitím se vracel do ČR.

Stejný list v srpnu informoval o stíhání pětadvacetiletého muže z Karlovarska, za to, že v roce 2015 bojoval v řadách proruských separatistů na východní Ukrajině. Mohl tak podle policie spáchat trestný čin teroristického útoku.

Loni v září pražský vrchní soud zmírnil podmíněný trest vojákovi Erikovi Eštuovi, který čelil obžalobě z účasti v bojích na Ukrajině v roce 2015. Za službu v cizích ozbrojených silách ho potrestal dvouletou podmínkou s tříletým odkladem. Krajský soud v Pardubicích muži uložil tři roky podmíněně. Stejně jako v případě rozsudku krajského soudu mu odňal vojenskou hodnost. Eštu byl původně obžalován z terorismu, s tím ale pardubický ani vrchní soud nesouhlasily. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman ale letos v lednu podal dovolání v neprospěch Eštua.

7 Pomáhat a financovat

Pražský městský soud letos v únoru potrestal bývalého pražského imáma Samera Shehadeha za účast na teroristické skupině a financování terorismu deseti lety vězení. Shehadeh pomohl bratrovi a švagrové odjet do Sýrie a vstoupit do teroristické organizace Džabhat Fatah aš-Šám (Fronta dobytí Sýrie). Jeho bratru Omarovi uložil jedenáctiletý trest, švagrová Fátima Hudková má jít do vězení na šest let (manželé jsou stíháni jako uprchlí). Odvolání poslali všichni tři obžalovaní i státní zástupce. Odvolací soud ve čtvrtek rozsudek potvrdil.