Český džihádista chtěl z vězení o tři roky dříve, s žádostí neuspěl

Přestože je Jan Silovský vzorný vězeň, chová se zdvořile, slušně a je mezi odsouzenými nejlepším pracovníkem, soudkyni Okresního soudu v Lounech nepřesvědčil, že se během tří let napravil.

„Jeho žádost o podmíněné propuštění byla zamítnuta. Rozhodnutí není pravomocné, odsouzený si ponechal třídenní lhůtu pro podání stížnosti,“ sdělila předsedkyně okresního soudu Hana Bachová s tím, že veřejné jednání proběhlo v úterý. Informoval o tom server Novinky.cz.

Pokud Jan Silovský stížnost podá, zabývat se jí bude Krajský soud v Ústí nad Labem.

Podle lounského soudu pětadvacetiletý mladík neprojevil snahu spolupracovat s psychology nebo psychiatry na řešení schizoidní poruchy. Nemoc mu diagnostikovali znalci a soud nařídil psychiatrickou léčbu.

„Je si této duševní poruchy vědom, neudělal však nic pro to, aby na své osobnosti pracoval. S ohledem na vysokou společenskou škodlivost trestné činnosti, za kterou byl odsouzen, mohl pro podmíněné propuštění z výkonu trestu udělat víc,“ zdůvodnila soudkyně Adéla Baranová.

Ta se dále ztotožnila se závěry věznice, že resocializace u odsouzeného ještě zcela neproběhla. „Ve svém dnešním vyjádření před soudem na otázku, zda by v případě propuštění na svobodu dál praktikoval islámské náboženství a řídil se koránem, odpovídal neurčitě a nejasně,“ vysvětlila Baranová.

Silovský podle svých slov žádné náboženské prvky islámu ve vězení nepraktikuje, protože některým spoluvězňům se to nelíbí a nechce od nich poslouchat nadávky.

Na otázku, proč za mřížemi nevyhledal odbornou pomoc k léčbě schizoidní poruchy, odpověděl, že nemá k tamním psychiatrům důvěru. „Vím, jak to tady chodí. Dali by mi nějaké prášky a tím by to skončilo,“ dodal Silovský.

Mladíka ze Spáleného Poříčí zadržela na začátku února 2016 turecká policie na letišti v Istanbulu. Měl u sebe letenku do města Gaziantep u syrských hranic, odkud chtěl odjet do syrského Džarábulusu a tam se připojit k bojovníkům Islámského státu (IS).

Tureckým policistům se přiznal a ti ho poslali zpět do Česka. Také českým vyšetřovatelům řekl, že počítal s tím, že půjde do války, bude bojovat za ideologii IS a že bude zabíjet lidi.

Jan Silovský byl prvním Čechem obžalovaným z pokusu o podporu a propagaci terorismu v souvislosti s IS. Krajský soud v Plzni jej nejprve poslal do vězení na 39 měsíců, odvolací senát pražského vrchního soudu mu ale trest zpřísnil na 6 let.

Před soudem stanul muž obžalovaný z terorismu (8. 2. 2017)