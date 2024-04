Plzeňský mistr dal futsalistům Slavie deset gólů. Šest dostal

Navzdory výhře nebyl domácí kouč Marek Kopecký s výkonem svého týmu spokojen. „Měli jsme utkání dobře rozehrané, pak si ale někteří hráči začali dělat, co chtěli a výsledkem bylo šest gólů v naší síti. Jsem zklamaný, takhle nemůžeme hrát,“ lamentoval trenér. „Nebyl to pro nás úplně běžný zápas. Padlo hodně branek, hodně jsme jich dostali, ale naštěstí jsme jich dali více,“ komentoval duel jeden z plzeňských střelců Francisko Mikuš.

Slavisté ve druhé půli ukázali, že to obhájce titulu nebude mít s postupem až tak jednoduché. „Pozitivní je, že jsme dali šest gólů Plzni, to se jen tak někomu nepovede. Na druhou stranu jsme zase desetkrát inkasovali a některé branky byly až příliš laciné. Do dalšího utkání půjdeme s ještě větším nasazením a naším cílem bude vyhrát,“ uvedl po utkání hostující trenér Zdeněk Sláma.

Druhé semifinále se hraje už zítra na palubovce Slavie. „Do utkání musí hráči rozhodně zlepšit přístup a nastavení v hlavě. Tohle je semifinále play off a tomu je třeba všechno podřídit. S výkonem, jaký jsme předvedli v úterý, bychom ve finále, pokud tam dojdeme, tvrdě narazili. Mladý tým Slavie jsme měli načtený, na něco se připravovali, ale na hřišti to nefungovalo,“ apeloval kouč Kopecký. „Chceme druhý bod,“ doplnil Mikuš.