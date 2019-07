Bělorusa viní z terorismu za boje na Ukrajině, v Česku mu hrozí 15 let

Odsouzení v ČR ve spojitosti s terorismem Únor 2016: Turecká policie zadržela na letišti v Istanbulu Jana Silovského. Prý počítal s tím, že půjde do války, bude bojovat za ideologii IS a zabíjet lidi. Krajský soud v Plzni mu v únoru 2017 za podporu a propagaci terorismu ve stadiu pokusu uložil trest tři a čtvrt roku za mřížemi. Odvolací Vrchní soud v Praze trest zpřísnil na šest let, rozsudek v listopadu 2017 potvrdil Nejvyšší soud.

Turecká policie zadržela na letišti v Istanbulu Jana Silovského. Prý počítal s tím, že půjde do války, bude bojovat za ideologii IS a zabíjet lidi. Krajský soud v Plzni mu v únoru 2017 za podporu a propagaci terorismu ve stadiu pokusu uložil trest tři a čtvrt roku za mřížemi. Odvolací Vrchní soud v Praze trest zpřísnil na šest let, rozsudek v listopadu 2017 potvrdil Nejvyšší soud. Říjen 2018: Bulhar Nikolaj Simeonov Ivanov byl odsouzen na 40 měsíců ve vězení za to, že vyhrožoval Pákistánu teroristickými útoky. Trest včetně osmiletého vyhoštění z ČR mu v prosinci pravomocně potvrdil pražský vrchní soud. Mladý muž se výhrůžkou domáhal toho, aby Pákistán propustil Češku zadrženou kvůli pašování heroinu. Tu letos v březnu pákistánský soud poslal na osm let a osm měsíců do vězení.

Bulhar Nikolaj Simeonov Ivanov byl odsouzen na 40 měsíců ve vězení za to, že vyhrožoval Pákistánu teroristickými útoky. Trest včetně osmiletého vyhoštění z ČR mu v prosinci pravomocně potvrdil pražský vrchní soud. Mladý muž se výhrůžkou domáhal toho, aby Pákistán propustil Češku zadrženou kvůli pašování heroinu. Tu letos v březnu pákistánský soud poslal na osm let a osm měsíců do vězení. Leden 2019: Pražský městský soud se začal zabývat případem Slováka Dominika Kobulnického, který je viněn z přípravy teroristického útoku v ČR. Před třemi lety plánoval teroristický čin ve slovenském Prešově. Chtěl na autobusovém nádraží nechat vybuchnout tlakový hrnec naplněný kovovými částicemi. Obžalobu z přípravy útoku v Praze, za kterou mu hrozí až patnáctiletý trest vězení, odmítá.

Pražský městský soud se začal zabývat případem Slováka Dominika Kobulnického, který je viněn z přípravy teroristického útoku v ČR. Před třemi lety plánoval teroristický čin ve slovenském Prešově. Chtěl na autobusovém nádraží nechat vybuchnout tlakový hrnec naplněný kovovými částicemi. Obžalobu z přípravy útoku v Praze, za kterou mu hrozí až patnáctiletý trest vězení, odmítá. Na soud ještě čeká, a to ve vazbě (loni v listopadu byl eskortován z Jordánska do ČR), bývalý pražský imám Samer Shehadeh, který čelí obvinění z podpory terorismu.

Leden 2019: Soud poslal do vězení na čtyři roky seniora Jaromíra Baldu, který čelil obžalobě z teroristického útoku a vyhrožování teroristickým trestným činem. Muž v roce 2017 pokácel dva stromy na železniční tratě a způsobil nehody vlaků, šířil také výhrůžné letáky, jimiž chtěl mimo jiné vzbudit zdání, že za tímto skutkem stáli džihádisté. Balda se ke skutkům přiznal, tvrdil ale, že nechtěl nikomu ublížit.Vrchní soud v Praze v dubnu potvrdil čtyřletý trest, Balda ještě podal dovolání k Nejvyššímu soudu.

Soud poslal do vězení na čtyři roky seniora Jaromíra Baldu, který čelil obžalobě z teroristického útoku a vyhrožování teroristickým trestným činem. Muž v roce 2017 pokácel dva stromy na železniční tratě a způsobil nehody vlaků, šířil také výhrůžné letáky, jimiž chtěl mimo jiné vzbudit zdání, že za tímto skutkem stáli džihádisté. Balda se ke skutkům přiznal, tvrdil ale, že nechtěl nikomu ublížit.Vrchní soud v Praze v dubnu potvrdil čtyřletý trest, Balda ještě podal dovolání k Nejvyššímu soudu. Květen 2019: Prvoinstanční soud odsoudil kvůli terorismu v Pardubicích k podmíněnému tříletému trestu s odkladem na čtyři roky vojáka Erika Eštua. Podle obžaloby se Eštu v roce 2015 vydal na Ukrajinu, kde se zapojil do bojových akcí na straně samozvané Doněcké lidové republiky ovládané proruskými separatisty. Zdroj: ČTK