Pro azyl v EU jsou uprchlíci schopni udělat cokoli. I se předávkovat

Chorvatské úřady jsou v posledních letech kritizovány za násilné zacházení s migranty a nelegální praktiky, ke kterým se na hranicích uchylují. Hlídky totiž uprchlíky „otočí“ ještě dříve, než vůbec stihnout požádat o azyl. Mnoho z nich tak uvízne na severozápadě Bosny, těsně před chorvatskými hranicemi.

Vstup do EU mají tak blízko, ale přitom tak daleko. Své šance se snaží jakkoli navýšit – třeba i tak, že se otráví. Podle uprchlíků, které Al Džazíra vyzpovídala, přitom nebezpečné látky požívají především ženy, které, spíše než muži, u chorvatských policistů mohou vzbudit lítost.

Polykají například tramadol, opioid a lék proti bolesti. Ten může kromě nevolnosti, závratí a bolesti břicha způsobovat také epileptické záchvaty. Přestože se jedná o lék na předpis, někteří ho dokážou sehnat i bez něj v místních lékárnách. Jiní jej kupují na černém trhu za zhruba 2,25 eur za dvacet tablet.

Osmatřicetiletá matka z Iránu, která opiát podle svých slov požila proto, aby zajistila lepší budoucnost svým dětem, se ale empatického chování ze strany chorvatských policistů nedočkala. „Z těch pilulek se mi udělalo hodně špatně, měla jsem závratě a pociťovala nevolnost. Ale když dorazila policie, natlačila nás zpět do Bosny,“ řekla serveru.

Kolik lidí podobné taktiky při vstupu do EU zkouší, není známo. Tramadol ale podle Al Džazíry „jede“ u uprchlíků ve velkém. „Myslím, že 95 procent dospělých zde užívá tramadol nebo jiné léky proti bolesti,“ řekla německá dobrovolnice s odkazem na malou vesnici, kde v opuštěných domech žije asi 200 žadatelů o azyl, většinou z Afghánistánu. Kromě dospělých ale podle ní pilulky polykají i mladiství od čtrnácti do šestnácti let.

Kromě toho, že uprchlíkům může předávkování tramadolem pomoci na cestě za lepší budoucností, užívají ho i z jiných důvodů. „Vezmeme si jej, když na nás vlítne chorvatská policie. Necítíme pak bolest,“ popsal zhruba dvacetiletý Afghánec.

Tabák zapitý šamponem

Za „bezpečnější“ způsob, jak se dostat do nemocnice, mnozí označují polykání cigaretového tabáku nebo pití šamponu. Tabák vysypou z cigaret a následně ho s douškem vody spolknou, což zapříčiní neustálé zvracení.

„Můj srdeční tep se zpomalil a špatně se mi dýchalo, vůbec jsem necítila své tělo. Slyšela jsem kolem sebe zvuky, ale nemohla jsem na ně reagovat,“ popsala svou zkušenost třiatřicetiletá žena, která asi třicet minut poté, co snědla cigaretu, ztratila vědomí a probudila se až v nemocnici v chorvatském Záhřebu. Aktuálně žije se svou rodinou v Mnichově se statusem žadatelů o azyl.

„Lidé udělají cokoli, aby se dostali do Evropy,“ uzavřel sedmnáctiletý afghánský chlapec.