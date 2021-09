Čtvrt milionu Afghánců a zvýšená kriminalita. Německo bilancuje integraci

„Pro řadu vědců a politiků se znalost jazyka plus pracovní místo minus kriminalita rovná integraci. To je příliš málo. Co nám je platný člověk, který tu úspěšně založí firmu, dobře se domluví a nemá policejní záznam, když zároveň svou šestiletou dceru nutí nosit šátek, špatně se chová ke své ženě a většinovou společnost neuznává jako nevěřící?“ ptal se v rozhovoru pro Die Welt Ahmad Mansour, izraelský Arab žijící v Německu, který se jako psycholog věnuje islámskému extremismu.