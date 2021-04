Akce ve Vrběticích je pro Rusy z 90 procent úspěch, říká britský analytik

Když jsme spolu naposledy mluvili před čtyřmi roky, uvedl jste, že Česká republika je na frontové linii zápasu mezi Západem a Ruskem, jenom si to nechce přiznat. Jak byste její situaci popsal poté co vyšlo najevo, že za výbuchem ve Vrběticích byli agenti GRU?

Nikdo si nejspíš neuvědomoval, jak horká ta frontová linie je. Nyní se ovšem zdá, že česká vláda si to konečně přiznala. Mezi Ruskem a Západem probíhá skrytá politická válka a to pro Českou republiku a všechny ostatní země regionu má velké dopady.

Rusové chtějí Prahu potrestat. A dost možná dojde také na méně zjevné formy odvety: politickou subverzi, šíření dezinformací a podobné věci. Mark Galeotti britský expert na ruské bezpečnostní otázky