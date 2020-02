Koronaviru se chytili populisté. Ze šíření viní migranty a otevřené hranice

Bývalý italský ministr vnitra a lídr protiimigrační Ligy Matteo Salvini dává prudkou nákazu koronavirem v Itálii do přímé souvislosti s migranty. Nelíbí se mu, že vláda umožnila humanitární lodi Ocean Viking zakotvit na Sicílii i přesto, že běženci z plavidla byli okamžitě umístěni do čtrnáctidenní karantény.

„Vláda podceňuje koronavirus. Umožnit migrantům z Afriky, kde byla potvrzena přítomnost viru, zakotvit (v Itálii), je nezodpovědné,“ cituje deník The Guardian Salviniho. „Pokud není schopen ubránit Itálii a Italy, měl by rezignovat,“ kritizuje Salvini premiéra Giuseppeho Conteho.

Salvini zřejmě odkazoval na egyptské úřady, které v půlce února ohlásily první případ nákazy koronavirem v Africe. Později uvedly, že člověk neznámé národnosti se z nemoci zotavil a jeho testy jsou negativní. Jediný další případ nákazy koronavirem v Africe byl ve středu zaznamenán v Alžírsku, jedná se o muže z Itálie.

Odborníci v čele se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) varují, že kvůli špatným zdravotním systémům a silnému napojení na Čínu jsou africké země vůči epidemii koronaviru obzvláště zranitelné. Není též jisté, zda jsou africké státy schopné nakažené koronavirem odhalit.

Koronavirus rozkmotřil francouzské a italské nacionalisty

Salvini není jediný, kdo vnímá souvislost mezi otevřenou imigrační politikou a šířením viru. „Volný pohyb zboží a osob, přistěhovalecká politika a slabá kontrola na hranicích zcela zřejmě umožňují exponenciální šíření tohoto typu viru,“ řekla na počátku února před Evropským parlamentem Aurélia Beigneuxová, europoslankyně za francouzské protiimigrační Národní sdružení.

Lídryně strany, Marine Le Penová, zkritizovala vládu prezidenta Emmanuela Macrona, že údajně lhala o rozsahu nákazy, čímž podle ní jen přispěla ke zvyšování paniky. Le Penová tvrdí, že reakce vlády na koronavirus je „nekoherentní“, a prosazuje zavedení kontrol mezi evropskými státy, zvláště pak na hranici s Itálií.

Britský deník The Times podotýká, že francouzští populisté se v tomto bodě na určité úrovni dostávají do střetu se svými italskými protějšky. Například Attilio Fontana z Ligy, guvernér severoitalské Lombardie, označil požadavek francouzské vlády na izolaci dětí ze severní Itálie za „urážlivý“.

Lombardie je největším ohniskem nákazy novým typem koronaviru v zemi. Fontana sám ve čtvrtek oznámil, že půjde do čtrnáctidenní karantény.

Guvernér tvrdí, že ostatní Evropané stigmatizují Italy jako nositele viru v Evropě. Podle něho za něj přitom mohou cestující z Číny, kteří využívají volných evropských hranic a vyhýbají se kontrolám tím, že zastavují ve „Frankfurtu, Paříži či Berlíně“.

Argument, že právě EU se svou politikou volného pohybu osob může za šíření koronaviru, se objevuje u všech evropských populistů, poukazuje list The New York Times. Kritika se objevuje i ve Švýcarsku, jež není členem EU, ale spadá do schengenského prostoru.



„Je alarmující, že je dogma široce otevřených hranic považováno za prioritu,“ prohlásil Lorenzo Quadri ze švýcarské nacionalistické strany Liga Ticina. Volný pohyb osob považuje za hlavní příčinu šíření nákazy i Alice Weidelová z Alternativy pro Německo (AfD).

Koronavirus nezastaví žádné hranice, tvrdí evropští ministři

Evropští představitelé zatím považují uzavření hranic za zbytečné. Na úterním setkání v Římě ministři zdravotnictví zemí sousedících s Itálií řekli, že by se jednalo o „disproporční a neefektivní“ opatření.

„Mluvíme o viru, který hranice nerespektuje,“ prohlásil italský ministr zdravotnictví Roberto Speranza. Francouzský ministr dopravy Jean-Baptiste Djebbari považuje návrh za nesmysl, protože „šíření viru není omezeno administrativními hranicemi“.

Proti je i italský premiér. „Co chceme mít z Itálie, lazaret?“ ptá se sarkasticky Conte. „Jedná se o drakonické opatření, které neodpovídá potřebám italských občanů v oblasti omezování infekce,“ řekl na mimořádném zasedání italských ministrů.

Podle Marie De Somerové, vedoucí migračního programu bruselského think-tanku European Policy Center, by ale uzavření hranic mohlo mít i svůj význam. „Pokud to zdravotničtí experti a (Evropská) komise doporučí, pak by to mohlo ukázat, že (schengenský) systém může fungovat i během krize,“ řekla listu The New York Times.

Podle ní tak mohou evropští politici ukázat, že se dokážou postarat o své občany. Somerová nicméně podotýká, že po odeznění viru by dočasné hraniční kontroly měly být okamžitě zrušeny.