Koronavirus dobyl skoro všechny kontinenty. Experty děsí hlavně Afrika

Egypt neuvedl, jaké národnosti je první nakažený pacient v Africe. Označil ho pouze za „cizince“, uvedla stanice Al-Džazíra. Pacient je zároveň druhým nakaženým na Blízkém východě, kde první případ nahlásily Spojené Arabské emiráty.

Koronavirus tak zasáhl už skoro všechny kontinenty – kromě Jižní Ameriky a neobydlené Antarktidy. Případy nákazy koronavirem uvádí USA, Austrálie i řada evropských států včetně Francie, kde zemřel první pacient mimo Asii. Právě Asie je nejvíce zasažena, kromě Číny se nakažení nachází v Japonsku či na Filipínách, které jako Francie též ohlásily mrtvé pacienty. První úmrtí na nemoc oznámil v neděli i Tchaj-wan. Podlehl jí muž ve věku kolem 60 let.

WHO se zvláště obává masivního rozšíření epidemie v méně rozvinutých státech. Na konci ledna, když kvůli epidemii organizace vyhlásila globální stav zdravotní nouze, varoval její šéf Tedros Adhanom Ghebreyesus před nebezpečím rozšíření nového typu koronaviru do zemí se slabými zdravotními systémy.

Tyto země se ve velké míře nachází v Asii a Africe. Pro řadu afrických zemí je Čína jedním z nejdůležitějších obchodních partnerů, s kterým mají přímé letecké spojení, což je činí obzvláště zranitelnými vůči infekci.

V Africe operuje na 10 000 čínských firem. Hrozbu též představují asi 80 000 afrických studentů, kteří se nachází v Číně, uvádí list The Guardian.

Obavy WHO sdílí i proslulý český epidemiolog a vakcionolog Rastislav Maďar. „Kdyby se nemoc dostala například do Afriky, kde nejsou zdroje, aby se s ní účinně bojovalo jako v bohatší Číně, může to být dlouhodobá časovaná bomba,“ řekl v rozhovoru pro portál iDNES.cz.

WHO chystá speciálně podpořit třináct afrických zemích, které mají úzké cestovní a obchodní vazby s Čínou. Jedná se Alžírsko, Angolu, Pobřeží slonoviny, Demokratickou republiku Kongo, Etiopii, Ghanu, Keňu, Mauricius, Nigérii, Jižní Afriku, Tanzanii, Ugandu a Zambii, uvádí server The Lancet.

Organizace též oznámila, že pošle zdravotnické pomůcky nutné k testování 29 laboratořím, které jsou na kontinentu, aby zajistila, že africké země jsou schopné zjistit, kdo je nakažený. Doufá, že na konci tohoto měsíce bude alespoň 36 zemí, které budou schopné provádět testy, informuje stanice BBC.

The Lancet poukazuje, že zpočátku jen dvě laboratoře, v Senegalu a Jižní Africe, byly schopné provádět testy. Postupně se k nim přidaly další a 11. února WHO už evidovala jedenáct zemí, které mají laboratoře schopné testů.



„Všichni víme, že křehké zdravotnické systémy na africkém kontinentu jsou již ohromeny mnoha rychle se šířícími infekcemi. Pro nás je důležité co nejdříve detekovat koronavirus, abychom zabránili jeho šíření v komunitách, což může vést k řadě případů, které nebude možné zdravotnicky pokrýt, “řekl Michel Yao, programový manažer WHO pro nouzové operace v Africe.



V některých částech Afriky stále řádí virus ebola, jehož epidemie v roce 2014 těžce zasáhla kontinent. Zatímco virus odčerpává zdravotnické síly, zároveň do určité míry Africe i pomáhá v boji proti rozšíření nákazy koronavirem, protože některé africké země už na letištích zkoumají, zda návštěvník není nakažen.

Některé země, včetně Keni, Etiopie, Pobřeží slonoviny, Ghany a Botswany, ohlásily podezřelé případy. Podezřelé jedince daly do karantény. Zatím ale všechny testy na virus byly negativní.



Stanice BBC však upozorňuje, že ebola se stane infekční jen, když se ukáží symptomy. Koronavirus se zdá, že se může šířit už v inkubační době, tj. zhruba během čtrnácti dní, než má člověk příznaky.

Může se tedy stát, že bude proklouzne nebo bude propuštěn nakažený člověk, u kterého se ale příznaky vůbec neobjevují. To se zřejmě stalo v případě výletní lodi Westerdam. Po přistání v Kambodži došlo k propuštění pacientů s tím, že testy neukazovaly žádnou infekci.

Malajské úřady však v neděli uvedly, že testy na koronavirus na letišti v Kuala Lumpuru ukázaly v případě jedné americké pasažérky z lodi pozitivní výsledky. Žena je nyní v nemocnici, její manžel virus údajně nemá, informoval deník USA Today.