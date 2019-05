Po zkáze. Podívejte se, jak vypadá vnitřek vyhořelé katedrály Notre-Dame

Ve videu, které zveřejnila agentura Associated Press, si lze poprvé prohlédnout zkázu katedrály zevnitř. Na záběrech jsou vidět pracovníci odklízející sutiny, hromady popela a haldy ohořelých trámů. Z propadlé střechy, kterou teď zakrývá jen plachta, kape voda.



Video však ukazuje i části katedrály, kterým se ničivý požár alespoň do určité míry vyhnul. Jedná se například o píštaly a dřevěné zdobení varhan.



Pařížská katedrála vzplála 15. dubna a přišla o svůj krov a štíhlou věž. Prezident Emmanuel Macron po neštěstí řekl, že by si přál, aby byla proslulá gotická památka obnovena do pěti let. Podle mnohých expertů je to však nemožné.