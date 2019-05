Skleník v katedrále Notre-Dame. Odvážný architektonický návrh budí vášně

Renomovaný architekt Vincent Callebaut pár týdnů po požáru katedrály Notre-Dame publikoval svůj návrh na její rekonstrukci. Hlavním cílem celého projektu je dát katedrále novou skleněnou střechu, která generuje energii, a upravit její okolí tak, aby produkovala i jídlo.

Callebaut vidí budoucnost katedrály v přeměně na ekologicky šetrnou budovu, která vyprodukuje více energie, než sama spotřebuje a ročně vyprodukuje až 21 tun zeleniny a ovoce pro celou Paříž.

Úroda by se podle jeho plánů mohla prodávat na místních trzích a vytvořená energie by pokryla i spotřebu v některých okolních domech.

Zeleninové záhony chce architekt vybudovat podél lodi. V ramenech křížení by se nacházely bazény, ze kterých by se pomocí speciálního systému čerpala voda na zalévání. V místě věžičky, kterou zničil požár v polovině dubna, by bylo volné místo a do katedrály by tak proudilo i přirozené světlo.

Projekt s názvem „Palingenesis“, což v překladu znamená „znovuzrození“, si tím klade za cíl sjednotit spiritualitu, umění i vědu. Taková katedrála je podle architekta spojením lidí a přírody.



„Katedrála by se tak stala příkladnou eko-inženýrskou strukturou a církev by byla skutečným průkopníkem v enviromentální oblasti,“ uvedlo studio.



Návrh belgického architekta Vincenta Callebauta bude soupeřit s mnoha dalšími projekty rekonstrukce katedrály v mezinárodní architektonické soutěži, kterou vypsala francouzská vláda.

Francouzi říkají „ne“

Francouzi ovšem podobným inovátorským návrhům nejsou nakloněni. Z průzkumů vyplývá, že 54 procent z nich chce, aby katedrála vypadala úplně stejně jako před dubnovým požárem.

Čtvrtina respondentů si myslí, že by měli architekti při obnově chrámu dostat volnou ruku a neměli by být svazováni přísnými pravidly. Jasný názor na podobu rekonstrukce nemá 21 procent dotázaných Francouzů.

Vášnivá debata o nové podobě Notre-Dame probíhá i mezi politiky. „Nežádám, aby katedrála byla ještě krásnější, ale ta samá,“ řekl deníku Le Monde bretonský poslanec strany UDI Thierry Benoit. Reagoval tak na slib francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, že Notre-Dame bude po rekonstrukci „ještě krásnější, než dříve“.



Katedrála Notre-Dame začala hořet 15. dubna večer. Než ji hasiči následujícího dne nad ránem uhasili, zničil požár většinu střechy, krov a špičatou věžičku z 19. století, takzvaný sanktusník. Vyšetřovatelé považují za pravděpodobnou příčinu vzniku požáru elektrický zkrat.