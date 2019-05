Poslanci schválili kontroverzní návrh pro pětiletou rekonstrukci Notre-Dame

Kritika míří na část, která dává vládě možnost v případně nutnosti obejít urbanistická, ekologická a památkářská pravidla nebo předpisy o veřejných zakázkách.



„Tento článek je z celého textu nejhorší. Navrhuje ignorování všech pravidel, aby šla rekonstrukce rychleji,“ uvedl opoziční poslanec Marc Le Fur.

Katedrála vzplála 15. dubna a přišla o svůj krov a štíhlou věž. Prezident Emmanuel Macron poté uvedl, že by si přál, aby proslulá gotická památka byla obnovena do pěti let. To však mnozí experti považují za nemožné. Kritici tvrdí, že záměr šéfa Elysejského paláce je motivovaný především snahou opravit katedrálu do olympijských her v Paříži v roce 2024.

Francouzský ministr kultury Franck Riester ale podle agentury AFP ujistil, že vláda renovaci uspěchat nehodlá. Zvláštní právní rámec byl podle něj potřeba, protože situace je bezprecedentní. „Stavba, která nás čeká, je výjimečná, ambiciózní, jedinečná,“ dodal Riester.

Návrh zákona ještě zamíří do Senátu, který by se jím měl zabývat 27. května.