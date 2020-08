Na první černošskou viceprezidentku není dost černá. Harrisová čelí útokům

„Když se dnes malé dívky v tomto národě – hlavně černé a hnědé dívky, které se v naší společnosti mohou často cítit přehlížené a podceňované – probudily, možná se uviděly v novém světle: Jako materiál na prezidenty a viceprezidenty,“ napsal ve středu Biden na Twitteru.



Jeho rozhodnutí, že si jako viceprezidentku do Bílého domu přivede právě Kamalu Harrisovou, vyzdvihují ženy, indičtí imigranti ve Spojených státech, Jamajčané i Afroameričané.

„Skáču radostí. Dnes, po 401 letech od příchodu prvních zotročených Afričanů do tehdejší britské Virginie, se to stalo. Každého, kdo necítí tu významnost, se musím ptát: Co je to za lidi? Kde až doteď byli?“ říká třeba Johnnetta Coleová, první černošská ředitelka školy Spelman College pro studentky tmavé pleti.

Bude ale v případě Bidenova vítězství Harrisová skutečně „první černou viceprezidentkou“ v historii Spojených států? Tato debata se mezi oponenty demokratů nyní pomalu znovu začíná vést, píše magazín Forbes.

Ozývají se totiž hlasy upozorňující, že není tou „pravou“ černoškou. Kalifornská senátorka má po otci jamajské a po matce indické kořeny, což prý nestačí. Moderátor konzervativní texaské televize BlazeTV ve svém pořadu v úterý prohlásil, že rod Harrisové „nesahá až k americkému otroctví“.

Na to mu uživatelé Twitteru odpovídali, že se černoši na Jamajce nezjevili sami od sebe a že i tam byli zavlečeni otroci. Komentátor Dinesh D’Souza zase na televizi Fox News připomněl dva roky starý článek z pera otce Harrisové. Ten uvedl, že své předky na Jamajce vystopoval i k tamnímu majiteli otroků Hamiltonu Brownovi.

Spojení Browna s Harrisovými se podle serveru Snopes nepodařilo prokázat, v očích některých oponentů tato možnost však možnou viceprezidentku dál diskredituje. Podle D’Souzy by se proto politička neměla prohlašovat za Afroameričanku.

Ona sama přitom o sobě mluví jako o černé Američance a nezapomíná ani na svůj indický původ. Ve své autobiografii podle Forbesu popisuje, že její matka dobře věděla, že „vychovává dvě černé dcery“, protože je tak Američané budou vnímat. „Rozhodla se zajistit, že vyrosteme v sebevědomé černé ženy,“ píše.

Osobní útoky na Harrisovou ze strany médií nakloněných republikánům, ale i z úst Trumpa a jeho okolí, podle amerického tisku ukazují, že tvůrci prezidentovy kampaně nenašli žádné relevantní slabé místo senátorky, na které by mohli zaútočit.