Slimák v Japonsku vyřadil z provozu 26 vlaků. Hledali ho týdny

V Japonsku známém efektivitou přesných dopravních systémů způsobil slimák chaos. Železniční společnost JR-Kjúšú, která je hlavním dopravcem v oblasti a provozuje i rychlovlaky šinkanzen, musela zrušit 26 spojů a další zpozdit.

Zaměstnanci JR-Kjúšú pátrali po viníkovi a mluvčí firmy po několika týdnech oznámil, že našli zařízení rozvodné sítě u kolejnic, které výpadek zapříčinilo.

„Vysledovali jsme zařízení zodpovědné za výpadek proudu… Zpočátku jsme mysleli, že to, co je uvnitř, je brouk, ale ukázalo se, že to byl mrtvý slimák,“ citoval mluvčího deník The Japan Times.

Podle listu se plž uškvařil, když svou přítomností zařízení vyzkratoval. Mluvčí případ označil za sporadický. „Často máme problémy s vysokou zvěří, která se sráží s vlaky, ale ne se slimáky,“ doplnil.

Firma sdělila, že zkontrolovala podobná zařízení v oblasti a nezjistila, že by i do nich nějaký slimák pronikl.