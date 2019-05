Po kolejích rychlostí 400 km/h. Japonsko testuje nejrychlejší vlak na světě

Tato délka je nutná k kvůli masivnímu odporu vzduchu, který bude rychlovlak překonávat při každém vjezdu do tunelu.

Nejnovější přírůstek do rodiny japonských rychlovlaků si objednala železniční společnost JR East. Od roku 2030 by měl stroj Alfa-X brázdit japonské tratě provozní rychlostí 360 kilometrů za hodinu. Zhruba ve stejné době by mělo být v Japonsku dokončeno vysokorychlostní železniční spojení s metropolí Sapporo na severu země, píše deník The Telegraph.

Alfa-X bude cestující vozit rychlostí o 10 km/h vyšší, než jeho čínský konkurent Fuxing Hao na trati mezi Pekingem a Šanghají. Ten je rovněž schopný vyvinout maximální rychlost až 400 kilometrů za hodinu, uvádí agentura Bloomberg.

Desetivozová souprava Alfa-X je vybavena nejmodernějšími technologiemi, včetně systému, jenž zabrání vykolejení během zemětřesení. Kromě standardních brzd bude moci ke zpomalení využít také tzv. vzduchové brzdy na střeše a magnetické desky v blízkosti kolejnic.

Pohodlí cestujících při vysokých rychlostech by měla zajistit soustava tlumičů a vzduchové odpružení. Nový model vlaku je inspirován modelem E5 společnosti JR East, který nyní jezdí na hlavních japonských tratích.

Alfa-X je považován za nejrychlejší vlak na světě, překonávají jej pouze tzv. maglevy. Ty však nejezdí po kolejích, ale jejich soupravy “levitují” nad dráhou díky odpudivým účinkům magnetického pole. V pravidelném provozu je maglev například na příměstské dráze na letišti v Šanghaji.

