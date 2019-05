Vlakem rychleji, než letadlem. Revoluce v železniční dopravě, tvrdí Čína

Ve čtvrtek sjel z tovární linky v čínském městě Čching-tao prototyp vlaku, který by měl být schopen jet rychlostí až 600 kilometrů za hodinu. Cesta z Pekingu do Šanghaje by se díky němu měla zkrátit o několik hodin. Dokonce by měla být rychlejší, než letadlem. Komerčně by se měl začít vyrábět v roce 2021.