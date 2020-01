Hierarchie podle Asada. Nad životem v Islámském státě bděl mocný úřad

„Obžalovaný se přiznal, že po hádce s dítětem proklel Alláha. Řekl ‚k čertu s Alláhem‘ - nechť se Alláh smiluje. Proto ho s Alláhovou pomocí odsuzujeme k smrti, férovému trestu za jeho skutky,“ stojí v rozsudku vydaném v syrské Rakce v dobách, kdy ještě patřila do Islámského státu.



Zápis ze soudního přelíčení vydal tamní Úřad pro spravedlnost a stížnosti. Ten byl zřejmě mnohem mocnějším orgánem dnes už poražené teroristické organizace, než její členové dávali veřejně najevo.

Ústředí podle šířené propagandy mělo řešit jen prohřešky samotných bojovníků IS. Ve skutečnosti však tento úřad vydával vše, od rozsudků přes zatykače až po úmrtní a oddací listy.

A na území chalífátu v Sýrii i Iráku dohlížel také na denní život jeho občanů třeba tím, že reguloval používání telefonů či satelitů a hlídal dodržování náboženských svátků. Ukazují to alespoň skoro tři stovky dokumentů, které se podařilo získat syrsko-americké neziskové organizaci SJAC (Syria Justice and Accountability Center).

V provincii Rakká - někdejší metropoli IS, kterou dobyli Kurdové po pětiměsíční bitvě v roce 2017 - je z opuštěných kanceláří radikálů nashromáždil tamní aktivista a jejich naskenované kopie předal SJAC. Organizace je ověřila a popsala ve čtyřiadvacetistránkové zprávě Judge, Jury and Executioner (Soudce, porotce a vykonavatel). Celý dokument v angličtině najdete zde.

V jednom z přiložených rozsudků třeba jistý podezřelý přísahá, že „hliník v zabaveném nákladu pochází z plechovek Coca Coly“ a že ve voze nemá „žádné elektrické kabely“. Výpověď dokládá otiskem svého prstu. Dokument popisuje také případ odsouzeného muže, který byl popraven vlastním synem, bojovníkem IS z Libanonu.

Tresty v IS Rouhání proti Bohu: Smrt Rouhání proti Prorokovi: Smrt, i když se obviněný kaje Rouhání proti islámu: Smrt Cizoložství: Ukamenování k smrti, pokud byl cizoložník ženatý, sto ran bičem a vyhnanství, pokud byl on či ona svobodný Sodomie (homosexualita): Smrt jak pro osobu, která čin provádí, tak pro tu, která ho přijímá Krádež: Useknutí ruky Pití alkoholu: Osmdesát ran bičem Špehování pro bezvěrce: Smrt Odpadlictví od víry: Smrt Ozbrojená loupež: 1. Vražda a krádež: Smrt a ukřižování 2. Pouze vražda: Smrt 3. Ozbrojená loupež: Useknutí pravé ruky a levé nohy 4. Terorizování lidí: Vyhnanství Zdroj: SJAC

Soudci u zločinů popsaných v Koránu vycházeli z práva šaría a předepsaných trestů, ostatní hodnotili podle svého uvážení.

„Jakkoliv je Islámský stát znám pro svou brutalitu, je to právě Úřad pro spravedlnost a stížnosti, který hrál klíčovou roli při legitimizování násilí tím, že vydával takovéto rozsudky,“ píše SJAC.

Připomeňme, že teroristé z Daeš nevykonávali jen „obyčejné“ tresty v rámci práva šaría, ale na svědomí mají i spektakulární násilí páchané na zajatcích.

Na kameru několik lidí podřezali, jordánského pilota zaživa upálili, jezídské ženy prodávali a kupovali jako sexuální otrokyně a popravám na náměstích přihlížely i děti.

Není však jasné, jestli i tyto zločiny posvětil mocný úřad. Při tvorbě státní správy založené na represích a kontrole se islamisté nicméně částečně inspirovali u Sýrie autoritářského prezidenta Bašára Asada, kterým přitom oficiálně opovrhovali.

Organizace SJAC upozorňuje, že získané dokumenty mohou posloužit i dnes. Zajatým islamistům, a to i těm ze Západu, se díky nim mohou podařit dokázat zvěrstva, kterých se během čtyř let hrůzovlády IS dopustili. Podle tvůrců zprávy by se vyšetřovatelé měli zaměřit právě i na Úřad pro spravedlnost a stížnosti a jeho zaměstnance.

Jejich seznam SJAC nyní začíná dávat dohromady a podle listu The Times of Israel ujišťuje, že se svou činností ani zdaleka nekončí. Před sebou mají členové neziskovky tisíce dalších dokumentů a videí, které musejí projít.