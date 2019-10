Bagdádí zemřel jako pes, odpálil se i s dětmi, popsal Trump smrt vůdce IS

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Zabili jsme mnoho Bagdádího spolubojovníků. Z budovy jsme ale evakuovali jedenáct malých dětí, které jsou v pořádku. Bagdádí celou dobu plakal a křičel, utíkal před americkými silami tunelem společně se svými třemi dětmi. Měl na sobě vestu s výbušninami a nakonec se odpálil,“ uvedl na úvod Trump.



„Bagdádí a ztracenci, kteří pro něj pracovali, vůbec netušili, proti komu stojí. Někteří byli vystrašení jako štěňata, ale jiní byli opravdu nelítostnými bojovníky,“ prohlásil Trump. Podle něj USA už ověřily Bagdádího totožnost prostřednictvím testů DNA a biometrických měření.

Americký prezident poděkoval za spolupráci v boji proti Islámskému státu Turecku, Rusku, ale také syrským Kurdům. „Rusům jsme neřekli, co tam jdeme dělat. Ale oni byli skvělí a v ničem nám nebránili. Rusko nesnáší IS stejně jako my. Byla to skvělá spolupráce,“ pochvaloval si Trump.

„Včerejší noc byla velkou událostí nejen pro USA, ale pro celý svět. Bagdádí zemřel jako pes a jako zbabělec. Už nezabije žádného muže, ženu ani dítě,“ uvedl Trump. „Všichni musí vědět, že Bagdádí nezemřel jako hrdina. Vzal s sebou na smrt své tři děti,“ prohlásil prezident.

Podle Trumpa je Bagdádího smrt výrazným úspěchem v boji proti džihádistům. „Operaci jsme zahájili už před dvěma týdny. Měli jsme za to, že se ukrývá v lokalitě u obce Briša, kde nakonec opravdu byl. Naši vojáci byli skutečně stateční,“ uvedl Trump.

Operace proti Bagdádímu trvala dvě hodiny

Trump uvedl, že celá akce trvala kolem dvou hodin. Podle turecké agentury Anadolu nejprve osm amerických vrtulníků na místo dopravilo speciální komanda a potom hodinu a půl útočilo na pozice ozbrojenců u vesnice Briša.



„Všichni teroristé uvnitř areálu byli velmi překvapení, když jsme na ně zaútočili. Útok odstartoval v pět hodin ráno amerického času. Nejvíce jsme se báli průletu vrtulníků nebezpečnou oblastí. Na naše vojáku mířily salvy z několika stran,“ uvedl podrobnosti prezident.



Podle Anadolu se poté do bojových akcí zapojili vysazení vojáci. USA údajně při operaci využila i dvě bezpilotní letadla. Pentagon o průběhu akce zatím oficiálně neinformoval. Uvnitř Bagdádího domu se podle Trumpa nacházely také jeho dvě manželky, které ale byly ve chvíli útoku už mrtvé.

USA na severu Sýrie zůstane, aby střežily ropná pole

Trump se v neděli vyjádřil také ke stažení amerických vojáků ze severu Sýrie. Připomněl, že USA ponechá na místě několik svých jednotek, aby střežily ropná pole. Podle něj je stěžejní, aby byla těžba co nejdříve obnovena. „Chci naše vojáky stáhnout domů, ale také chci zabezpečit ropu,” uvedl.



Agentura Reuters připomíná, že Trump je pod tlakem kvůli spuštění procedury ústavní žaloby, které zahájila šéfka Sněmovny reprezentantů demokratka Nancy Pelosiová a čelí tvrdé kritice za stažení amerických jednotek ze Sýrie.



USA na dopadení či smrt Bagdádího už v říjnu 2011 vypsaly odměnu deset milionů dolarů, kterou v prosinci 2016 zvýšily na 25 milionů dolarů (576 milionů korun), vůdce IS tedy byl nejhledanějším mužem na Zemi.



Vůdce islámského státu abú Bakr Bagdádí: