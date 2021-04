Indie bez dechu. S kyslíkem se kšeftuje na černém trhu za šílené částky

Anšu Prijaová strávila sháněním kyslíkové láhve pro svého tchána celou neděli. V Dillí ani na jejím předměstí Noida se jí nemocniční lůžko nepodařilo najít a a při hledání kyslíkové láhve v obchodech také nebyla úspěšná. Nakonec se Prijaová musela obrátit na černý trh, kde za kyslíkovou láhev stojící běžně 6 000 rupií (v přepočtu 1 700 korun) zaplatila 50 000 rupií (v přepočtu 14 300 korun).



Nyní má ale velké potíže s dýcháním také tchyně Prijaové. Ta si o ni dělá velké starosti, obává se ale, že další kyslíkovou láhev z černého trhu si už nebude moci dovolit. I BBC volala několika dodavatelům kyslíku a většina podle stanice žádala minimálně desetkrát vyšší cenu, než je běžná.



Anudž Tivárí rovněž marně sháněl místo v nemocnici pro bratra nakaženého koronavirem a nakonec najal domů zdravotní sestru. Kromě toho zaplatil obrovskou částku za koupi kyslíkového koncentrátoru, tedy přístroje, který dokáže extrahovat kyslík ze vzduchu.



Na radu lékaře také (na černém trhu) opatřil lék remdesivir, který lékaři v Indii u pacientů s těžkými příznaky nemoci covid-19 často využívají. Stav bratra Tivárího je nyní kritický a podle ošetřujícího lékaře bude co nejdříve potřebovat do nemocnice, kde by mu remdesivir podali.

Velká poptávka je v Indii i po přípravku tocilizumab. Ten se obvykle používá k léčbě artritidy, ale podle studií může zlepšit stav pacienta s těžkými příznaky covidu tak, aby nemusel být připojen na ventilátor. Lék běžně stojí kolem 32 480 rupií (přibližně 9 300 korun) za ampuli obsahující 400 mg látky, Kamal Kumár ale za jednu dávku pro svého otce zaplatil 250 000 rupií (71 000 korun).



Indie znovu hlásí rekordní počty nakažených

„Spousta lidí si nemůže dovolit ani původní cenu léku, natož pak tu na černém trhu,“ řekl zdravotnický expert Ánand Bhan. „Vláda měla novou vlnu koronaviru očekávat a připravit se na ni. Takhle jsou lidé ponecháni svému osudu,“ dodal.

Na černém trhu jsou nabízeny i falešné léky. BBC se s pochybami obrátila na obchodníka, který nabízel remdesivir vyrobený firmou, jež není na seznamu společností s licencí k výrobě tohoto léku v Indii. Na krabičce bylo navíc množství pravopisných chyb. Prodejce ale tvrdil, že se „stoprocentně jedná o originál“.

Indie, která má zhruba 1,3 miliardy obyvatel, za uplynulých 24 hodin zaznamenala 352 991 nových případů koronavirové nákazy, v zemi se navíc jen málo testuje. Bilance lidí, kteří po nemoci covid-19 v Indii zemřeli, se přes noc zvýšila o 2812.



Twitter blokuje kritiku

Nejnověji nařídila indická vláda společnosti Twitter, aby odstraňovala příspěvky, které kritizují postup úřadů při řešení koronavirové krize. To v zemi vyvolalo vlnu rozhořčení, píše zpravodajský server BBC News.



Společnost Twitter potvrdila, že některé materiály v Indii zablokovala. O jaké příspěvky se jednalo, Twitter neupřesnil, podle mediálních zpráv ale mezi nimi byl tweet jednoho z ministrů státu Západní Bengálsko, který přímou odpovědnost za katastrofální situaci připsal premiérovi Naréndrovi Módímu.

Smazán byl údajně také příspěvek jistého herce, který upozornil na to, že premiér Módí v poslední době navzdory rychlému šíření nemoci covid-19 pořádal masové předvolební mítinky. „Vládě připadá jednodušší mazat tweety než zajistit kyslík,“ komentoval zásah úřadů další z diskutérů.