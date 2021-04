Indie se propadla do covidového pekla. Lidé umírají i kvůli výpadkům kyslíku

„Před několika týdny jsme měli situaci pod kontrolou, ale druhá vlna přišla jako hurikán,“ prohlásil v úterním projevu indický premiér Naréndra Módí. Obyvatele vyzval k omezení vycházení a dodržování opatření.



Na vládu se nyní valí kritika z řad obyvatel, zdravotníků i expertů. „Vláda vyhlásila vítězství předčasně a šířila toto poselství po celé zemi. Politici chtěli rozjet ekonomiku a virus dostal šanci znovu povstat,“ říká Srinath Reddy, prezident Indické nadace veřejného zdraví.

Nemocnice po celé zemi jsou podle listu The Guardian zaplněné do posledního místa, na postelích tu ale leží převážně mladí. V indické metropoli Dillí tvoří 65 procent případů lidé pod čtyřicet let.



Dillí vyhlásilo v pondělí šestidenní uzávěru, která má zbrzdit šíření koronaviru a ulevit tlaku na infrastrukturu. Kromě nemocničních lůžek v hlavním městě chybí také kyslík a lék remdesivir. Úřady zřizují nové nemocnice ve školách, obnovují se i polní nemocnice.

Počet potvrzených infekcí v Indii, která má přes 1,3 miliardy obyvatel, je za poslední den zhruba šestkrát vyšší než před měsícem. Podobně vysoká čísla nových infekcí hlásí indické ministerstvo už několik dní.

Během úterka oznámilo 259 170 nových infekcí. O den dříve přibylo 273 810 případů nákazy, což bylo do středy nejvíce za den od počátku pandemie.

Musíme lidi odmítat, líčí lékaři

Indická vláda ve středu oznámila, že v nemocnici ve státě Maháráštra zemřelo nejméně 22 pacientů poté, co jim došel kyslík kvůli jeho úniku ze zásobníku. Zásobování dalších pacientů kyslíkem se po čtvrthodině podařilo obnovit. Na kyslík bylo v nemocnici připojeno více než 170 lidí.

V Indii se dosud potvrdilo 15,6 milionu nakažených koronavirem, což je nejvíce po USA. Úmrtí spojených s covidem eviduje Indie na 182 tisíc, což je čtvrté nejvyšší číslo na světě ve srovnání Univerzity Johnse Hopkinse.

„Před nemocnicí denně stojí fronta lidí, kteří se snaží dostat dovnitř. Každých třicet sekund nám někdo volá a snaží se najít volné nemocniční lůžko. Ti, kdo shánějí místo, jsou většinou v kritickém stavu, ale nemůžeme jim pomoci,“ říká Amit Thadhani, ředitel nemocnice v Bombaji.



Situaci nezvládají ani krematoria, která jsou totálně přetížená zejména ve státech Uttarpradéš, Gudžarát a Dillí. Těla se hromadí rychleji, než mohou být zpopelněna a příbuzní musí na kremaci čekat i několik dní. Největšímu kremačnímu zařízení v Dillí došel prostor v neděli, přestože zdvojnásobil svou kremační kapacitu na více než 60 lidí denně.

Lidé opatření nedodržují

Při přepočtu denních přírůstků na 100 tisíc obyvatel v Indii ale stále přibývá asi desetina nakažených za den ve srovnání s lednovou nejhorší situací v Česku. V přepočtu na obyvatele nicméně Česko provedlo od začátku pandemie téměř osmkrát více testů, než bylo provedeno v Indii.

Agentura AFP připomíná, že lidé se v posledních dnech v Indii po tisících shromažďovali mimo jiné na hinduistické pouti Kumbh mélá či na volebních akcích, kde jen málokdo dodržoval bezpečnostní protiepidemická opatření.

Indická vláda tento týden oznámila, že chce od 1. května začít očkovat proti covidu všechny občany starší 18 let. V mnoha indických státech je ale vakcín nedostatek a není jasné, jak chce země další dávky obstarat.



Indie sice patří k největším výrobcům vakcín na světě, má ale i problémy plnit mezinárodní požadavky. Například společnost Serum Institute of India uvedla, že produkci brzdí nedostatek surovin pro jejich výrobu.