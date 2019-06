Neposlušnou ženu můžete uhodit, ale ne moc, kázal imám z mešity v Detroitu

Podle videa imám posluchače v islámském centru Az-Zahraa v Detroitu upozorňuje, že když Korán odkazuje na takovýto fyzický trest vůči ženě, jde o „bití“, které nemá způsobovat bolest nebo zanechávat podlitiny. Má podle něho jít jen o další formu „napomenutí“.

„Je to jako, když se vaše dítě dotkne elektrické zásuvky nebo ohně. Co uděláte? Uděláte to takhle,“ vysvětlil Širá. „Je to, jako když vaše dítě vezme něco nebezpečného do ruky a chystá se to sníst,“ pokračoval duchovní s tím, že to je to, co znamená, když je potřeba ženu občas „uhodit“.

Záznam z jeho přednášky se dostal do širšího povědomí poté, co se objevil na portálu Youtube koncem května.



Není to poprvé, co Širá vyvolává svými názory kontroverze. Koncem ledna se stal terčem kritiky kvůli výrokům označeným za antisemitské. Tvrdil, že Židé zkreslují některé posvátné texty a „schvalují zabíjení proroků“, uvádí MEMRI.

„Obvinil Židy, že používají triky a podvádějí v náboženství a morálce a že hromadí zlato a věnují se lichvě,“ uvedla MEMRI ve své zprávě. V textu se také dodává, že podle imáma Židé využívají své „zvláštní filozofie“ k dosažení moci a kontroly nad moderním bankovním systémem. Neváhají kvůli tomu prý ani vést své ženy k prostituci.

Zdroj MEMRI řekl americké televizi Fox News, že Širá je irácký emigrant, o kterém se neví, kdy se přestěhoval do USA. Imám se hlásí k menšinové šíitské větvi islámu.