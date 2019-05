Slovák z Prahy souzený za terorismus je exot obdivující islám, míní znalci

Dominika Kobulnického vodí do jednací síně čtyři členové vězeňské služby. Na jejich žádost mu soud nechává celou dobu na rukou pouta připevněná k opasku. Obžalovaný muž se v pondělí u soudu nijak neprojevoval.



Nechtěl se vyjadřovat ani k výpovědi předsedy Muslimské obce v Hradci Králové, ani k výslechu znalců z oboru psychiatrie a sexuologie. Posudek přednesli Petr Weiss a Jaroslav Zvěřina.



Odborníci se shodli, že Kobulnický netrpí žádnou duševní chorobou, má však poruchu osobnosti. Je průměrně inteligentní, uzavřený, má jednodušší osobnost s rysy zvýšené agresivity. Udržoval minimální sociální kontakty.



„Je radikálně orientován na islám a toto náboženství pro sebe považuje za velmi významné. Má slabost pro některé radikální islámské aktivity. V jeho počítači byla nalezena videa Islámského státu. On to nepopírá, islám mu velmi vyhovuje. Je přesvědčený věřící,“ řekl v jednací síni docent Zvěřina.



Kobulnický po konverzi k islámu vystupoval pod jménem Abdul Rahman. Navštěvoval mešity a několikrát denně se modlil způsobem, jaký praktikují muslimové.



„Jeho struktura osobnosti ve spojení s hodnotovým systémem, který přijal za svůj, nevylučuje možnost velmi rizikového protispolečenského chování,“ uvedl profesor Weiss.



Exot ve vojenském

„Imponuje mu styl náboženských bojovníků. Sám se tak vnímal. Oblékal se jako oni. Nakonec se někde v lese také filmoval, manipuloval tam s plynovou pistolí. Ze spisu vyplývá, že ani v mešitách to nepřijímali pozitivně. V těch (vojenských) oblecích vypadal jako exot, nějaký duchovní mu to dokonce rozmlouval,“ doplnil Zvěřina.



Policie objevila na konci roku 2017 u Kobulnického v bytě v pražských Stodůlkách větší množství chemikálií. Mladý muž z nich svépomocí vyrobil více než čtyři kila výbušniny. Policisté ho zadrželi ve chvíli, kdy vyráběl další směs.

Kobulnický popřel, že chtěl výbušniny použít k útoku. Podle svých slov s nimi jen experimentoval, vyráběl dýmovnice a silvestrovské rachejtle. Přiznal, že konec roku neslaví, ale je to podle něj jediný den, kdy může svou doma vyrobenou pyrotechniku odpalovat.



Připustil, že není bezpečné skladovat tyto chemikálie v pátém patře dvanáctipodlažního panelového domu. „Nejsem vrah ani sebevrah, a to obvinění (z přípravy teroristického útoku, pozn. red.) mě hluboce uráží,“ uvedl před soudem v lednu. „Chci, aby zvítězilo právo a spravedlnost, nechci se litovat. To, co je mi kladeno za vinu, však jednoznačně odmítám.“

Záběry z 28. ledna 2019, kdy hlavní líčení s Dominikem Kobulnickým začalo:



VIDEO: Eskorta přivádí slovenského muslima žijícího v Praze k soudu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

S takzvaným Islámským státem dříve sympatizoval. „Ze začátku jsem souhlasil s tím, co dělá. Měl jsem takové smýšlení, myslel jsem, že je to správné. Měl jsem hodně špatné myšlení, vražedné,“ vypověděl Kobulnický. Kolem roku 2015 chtěl sestrojit bombu a odpálit ji na autobusovém nádraží v Prešově.

Od plánovaného útoku nakonec odstoupil. A to proto, že se seznámil „s tím pravým islámem“. V Hradci Králové poznal muslimy, kteří byli umírnění a s extremismem nesouhlasili.



V pondělí u soudu vypovídal předseda královéhradecké muslimské obce Ismail Hamad. „Jaký jste z něho měli pocit?“ ptala se soudkyně Silvie Slepičková. „Z každého Evropana, který konvertuje k islámu, mám strach. Nemám z toho dobrý pocit. Když Čech konvertuje k islámu, tak vím, že je to buď policajt, nebo špion. To si myslím. Že bychom s ním kamarádili nebo šli na kafe, o to nemáme zájem,“ řekl muslimský představitel.

Kobulnického v hradecké mešitě neodmítli. Když však žádal, aby ho zdejší věřící naučili číst korán, tak ho kvůli nedostatku času nasměrovali na muslimy v Praze. S jejich přispěním se Čech tak zdokonalil, že jednou při návratu do Hradce Králové v mešitě vyvolal sám od sebe hlasitě hromadnou modlitbu. Místní muslimy tím překvapil.



VIDEO: Nemám dobrý pocit, když Čech konvertuje k islámu, řekl u soudu s Kobulnickým šéf muslimské obce Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Gay, který hledal manželku

U soudu se v pondělí řešila i sexuální orientace obžalovaného muže. Podle znalců je homosexuál, Kobulnický však sám sebe označuje za bisexuála.



„Většina homosexuálů vám řekne, že je bisexuální, protože to lépe zní, je to přijatelnější. On homosexuální zaměření velmi razantně odmítá. Ta víra, že to je něco špatného, ho v tomto postoji mohla jenom posilovat,“ uvedl sexuolog Jaroslav Zvěřina.



Ze spisu vyplývá, že si mladý muž navzdory své orientaci hledal manželku. „Může se chovat celý život heterosexuálně a nemít s tím nějaké dramatické problémy. Popisoval, že chce žít jako ostatní, jako většina. Založit rodinu a mít spokojené manželství. Co bylo zajímavé – říkal nám, že v životě dosud nebyl nikdy zamilovaný. Ani do muže, ani do ženy,“ zmínil Zvěřina.



Dominik Kobulnický je vedle přípravy teroristického útoku obžalovaný také z propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, konkrétně takzvaného Islámského státu a Kavkazského emirátu. Na facebookovém profilu umístil symboly obou organizací, nosil také oblečení džihádistů. „Mrzí mě, jak jsem se prezentoval,“ uvedl k tomu obžalovaný mladík. Neměl prý v úmyslu šířit násilí ani porušovat zákon. Hrozí mu až 15 let vězení.