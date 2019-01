Slovák plánoval útok v Prešově, přípravu teroristického činu v Česku odmítá

Stíhanému mladíkovi hrozí pět až patnáct let vězení, ve vazbě je od konce roku 2017. Kobulnického dovedla do soudní síně eskorta. Po dobu přelíčení měl na rukou pouta.

Doma měl údajně nejen chemikálie k výrobě výbušniny s hromadným účinkem intenzity granátu, ale také videa o tom, jak vyrobit bombu nebo jak výbušninu skrytě upevnit na těle a odpálit. Muž tvrdí, že má zálibu v pyrotechnice a že si chtěl pouze vyrobit rachejtle na oslavu Nového roku. Jeho vysvětlení však policisté považují za chatrné, protože muslimové Nový rok neslaví.

Sám Kobulnický připustil, že ani on sám Silvestr neslaví. Podle jeho slov je to ale jediný den, kdy může odpalovat svou doma vyrobenou pyrotechniku.

„Nejsem vrah ani sebevrah, a to obvinění mě hluboce uráží,“ uvedl Kobulnický. „Chci, aby zvítězilo právo na spravedlnost, nechci se litovat. To, co je mi kladeno za vinu, ale jednoznačně odmítám,“ uvedl před soudem.



Akce v Kauflandu

Kobulnický přiznal, že když jej policisté zadrželi, neměl v plánu žádný teroristický útok. Před soudem nicméně přiznal, že dříve něco takového plánoval. Přibližně v roce 2015 chtěl sestrojit bombu a odpálit ji na autobusovém nádraží v Prešově.

Do České republiky podle svých slov přišel za prací, tehdy pracoval v Pardubicích. Za vydělané peníze chtěl koupit komponenty pro výrobu výbušniny - tlakové hrnce, kovové fragmenty, pyrotechnickou směs - a auto.

Na základě otázek soudkyně Silvie Slepičkové doplnil, že výslednou směs si chtěl namíchat sám. Tlakový hrnec koupil v akci v Kauflandu. Dodal také, že znalosti, jak vyrobit bombu s pomocí tlakového hrnce, získal na základě videí na internetu. „Tlakové hrnce používají povstalci, je to běžné,“ prohlásil. Pomocí kovových částí pak chtěl zajistit vyšší ztráty na životech. „Chtěl jsem udělat něco velkého,“ řekl soudu.

V té době také koupil několik časovačů, některé z nich našli policisté u něj v pražském bytě v roce 2017. Mladík před soudem uvedl, že je chtěl prodat, ale zapomněl na to. „Chtěl jsem být tehdy jako oni (islamisté, pozn. red.),“ přiznal se a dodal, že měl chuť zabíjet.

Prozradil také, že byl připraven stát se mučedníkem. Od plánovaného útoku nakonec odstoupil a to proto, že se seznámil „s tím pravým islámem“. V Hradci Králové poznal muslimy, kteří byli umírnění a s extremismem nesouhlasili. Tehdy zjistil, že islám není násilné učení, řekl před soudem. „Od té doby jsem chtěl jít po správné cestě.“

Soudkyně se Kobulnického také vyptávala i na to, kdy poprvé objevil islámskou víru. Mladík přiznal, že poprvé přišel do kontaktu s tímto náboženstvím už na základní škole. „Oslovilo mě to, hlavně bojové scény,“ uvedl a doplnil, že vyrůstal v katolické rodině.

Chemikálie v bytu

Kriminalisté na konci roku 2017 nalezli v pražském bytě pětadvacetiletého muže chemikálie k výrobě výbušnin a návodná videa. Doma měl chemické látky i časovače. Vysoce hořlavé a výbušné látky pak skladoval v panelovém domě. Podle státního zástupce Martina Bílého tím ohrožoval zdraví a život ostatních obyvatel.

Od svého zatčení z konce toho roku je mladík ve vazbě. Z usnesení Ústavního soudu, u nějž si muž na stíhání i vazbu neúspěšně stěžoval, vyplývá, že obžalovaný konvertoval v roce 2015 k islámu a že na facebookovém profilu sdílel fotografie a příspěvky, které podle kriminalistů propagovaly terorismus. Chodil ve vojenském oblečení a zdravil zdviženým pravým ukazováčkem, což je symbol víry v jediného boha, který používali mimo jiné bojovníci organizace Islámský stát.

Mladík je také obžalovaný z propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, konkrétně takzvaného Islámského státu a Kavkazského emirátu. „Mrzí mě, jak jsem se prezentoval,“ uvedl k tomu Kobulnický. Neměl prý v úmyslu šířit násilí ani porušovat zákon. „Chci žít v klidu v České republice,“ prohlásil.



Dominik podle informací Mladé fronty Dnes vystupoval pod jménem Abdul Rahman. Dlouhodobě žil v Praze a chodil do místních mešit.



Za svého šejcha, tedy vzor v praktikování muslimské víry, označil obžalovaný mladík bývalého pražského imáma, kterého policie už dříve obvinila z podpory terorismu, uvedla dříve MfD. Bývalý imám je stíhaný na útěku za pomoc svému bratrovi a švagrové, kteří se podle policie účastnili v Sýrii bojů v sesterské teroristické organizaci al-Káidy.