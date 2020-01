Hornický odborář mluvil s Gretou. Plivnout ti do tváře je málo, spílají mu

Thunbergová tento týden na Světovém ekonomickém fóru v Davosu opět kritizovala politické a ekonomické špičky světa, že pro zlepšení stavu klimatu zatím nic neudělaly. Dodala, že se před cestou do Švýcarska setkala s polskými horníky, kteří přišli o práci kvůli uzavření dolu. „Dokonce ani oni se nevzdali, naopak chápali nezbytnost změn lépe než vy,“ prohlásila.



„Setkali jsme se s Gretou Thunbergovou, aby uviděla alespoň náhražku dolu. Řekli jsme jí, že horníci nebojí změn a přeměn, avšak za podmínky, že se s nimi jedná poctivě, vedou se čestná jednání a dosáhne se konkrétní kompromis. Zdůrazňovali jsme, že doly nevytvářejí uhlíkové emise a že je lze úspěšně vybavit moderními technologiemi, které prospějí životnímu prostředí, aniž bychom přišli o pracovní místa,“ vysvětlil Jerzy Hubka svůj snímek s světoznámou aktivistikou.



Většina komentářů na sociální síti ale Hubku zkritizovala. „Děláš ostudu (hornickému) stejnokroji fotkou s posedlým děckem, které by mělo sedět ve škole!“ zněl jeden z odsudků. Další kritici ho označili za „zrádce“, který horníkům udělal „ostudu a hanbu“; „plivnout mu do tváře by bylo málo“.



Mluvčí „konkurenčních“ hornických odborů Patryk Kosela označil Hubku za „ostudu“ a „užitečného idiota“, který se kamarádíčkuje s Gretou zrovna v době, kdy se bojuje o polské hornictví kvůli dovozu uhlí z Ruska a „škodlivé politice“ Evropské unie. „Jsou odboráři, kterým záleží na hornících, ale jsou i zrádci jako Jerzy Hubka, kteří kvůli chvilce slávy spáchají sabotáž,“ napsal.

Hubka přesto schůzky nelituje. „Horníci potřebují dialog, a ne drastické kroky. Chtěli jsme Gretě ukázat situaci z druhé stránky. Doly by se neměly bezpodmínečně zavírat, ale lze je přeměnit díky moderním technologiím,“ řekl deníku deníku Gazeta Wyborcza.

„Mluvili jsme například o možnosti zplynování uhlí. Greta to vzala s pochopením. Je to aktivistka světového věhlasu, jejíž hlas má svou váhu, a proto jsme jí chtěli vysvětlit naše názory. Vždy jsme hájili doly, demonstrovali za ně. Nařčení, že je chci zlikvidovat, mi křivdí,“ dodal.



Thunbergová se v polovině ledna vydala do Polska, aby zde natočila film o největší uhelné elektrárně v Evropě Belchatów, která je taktéž označována za největšího samostatného znečišťovatele ovzduší na kontinentu. Do objektu však nebyla vpuštěna.



Polsko je zemí, jejíž energetika je výrazně závislá na uhelných elektrárnách. Těžba uhlí zaměstnává přes 80 000 Poláků. Polská vláda počítá s tím, že uhlí bude i v roce 2030 pokrývat 60 procent spotřeby elektřiny v zemi.

Polská vláda strany Právo a spravedlnost se pokračujícímu využívání uhlí výrazně nebrání, přestože zdejší ovzduší patří k nejvíce znečištěným v Evropě. Ekologičtí aktivisté mají za to, že Varšava ve prospěch krátkodobých vnitropolitických cílů opomíjí práci na jakékoli skutečné strategii sledující odklon ekonomiky od uhlí.

Trump by si Gretu prý rád poslechl

Americký prezident Donald Trump ve středu před odjezdem z 50. zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu uvedl, že by si rád poslechl Gretin projev a že nevěří, že by změna klimatu byla falešnou zprávou.



Trump v minulosti Thunbergovou několikrát veřejně kritizoval na Twitteru a podle mnohých pozorovatelů má k otázce klimatických změn značně odlišný postoj než švédská aktivistka. Krátce po nástupu do funkce Trump mimo jiné oznámil záměr odstoupit od pařížské klimatické dohody z roku 2015 s tím, že přísnější klimatická politika by měla nepříznivé dopady na americké podniky.

Americký prezident mimo jiné prohlásil, že jej Thunbergová „porazila v časopisu Time“, čímž zřejmě narážel na fakt, že tento americký časopis letos vyhlásil mladou aktivistku osobností roku. Švédku také vyzval, aby přesunula svou pozornost ze Spojených států na „ta špinavější místa“, a zároveň označil některé požadavky klimatických aktivistů za nereálné.